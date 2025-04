Zelensky cede sulla Crimea? La diplomazia funebre a San Pietro: il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi facciamo il punto sui negoziati in Ucraina. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Donald Trump ha raccontato ai giornalisti dell’incontro avvenuto sabato con Volodymyr Zelensky, a margine dei funerali del Papa dentro la basilica di San Pietro. E ha detto che secondo lui il presidente ucraino sarebbe disposto a cedere la Crimea per arrivare a un accordo di pace. Ma è davvero così?

Un giornalista gli ha chiesto se pensasse che Zelensky potesse rinunciare alla Crimea. E lui ha risposto: “Penso di si”. Ha raccontato di aver trovato il presidente ucraino più calmo e che potrebbe essere disposto a cedere alla regione annessa illegalmente dalla Russia nel 2014. Per gli ucraini quella della Crimea è sempre stata una linea rossa. E anche per l’Europa gli accordi di pace non possono prescindere dall’integrità territoriale dell’Ucraina, Crimea compresa.

Tra l'altro, oOggi il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha detto che per la Russia è imprescindibile il riconoscimento internazionale della sua sovranità non solo sulla Crimea, ma anche sulle province di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Accettare tutto questo per Kiev significherebbe, in pratica, accettare la resa

