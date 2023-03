Vigile del fuoco interviene nell’incendio di casa sua, morta la moglie e i suoi tre figli di 2, 7 e 9 anni Un dramma indicibile quello avvenuto Chicago, l’uomo si è precipitato dopo essersi accorto che quello della segnalazione era il suo indirizzo, ma i suoi familiari sono tutti deceduti.

A cura di Biagio Chiariello

Un incubo ad occhi aperti quello che ha vissuto Walter Stewart, vigile del fuoco di Chicago: la sua intera famiglia è rimasta tragicamente uccisa nell'incendio divampato nella loro casa: l'uomo si precipitato sul posto dopo che dallo scanner di servizio ha sentito l'indirizzo di casa sua. Purtroppo per i suoi tre figli – tutti di età inferiore ai 10 anni – e sua moglie non c'è stato più nulla da fare.

Le squadre di emergenza e lo stesso Walter erano riusciti a tirare fuori i familiari dell'uomo dalla casa e a portarli in ospedale. Il figlio di 7 anni di Stewart, Ezra Stewart, è morto mercoledì e sua moglie, Summer Day-Stewart, il giorno dopo all'età di 36 anni. Poche ore ancora e la stessa tragica sorte è toccata agli altri bue bambini: uno di 2, Emory, e l'altra di 9 anni, Autumn, secondo il Chicago Sun-Times.

Secondo quanto riferito, tutti e quattro i membri della famiglia sono stati uccisi dalle inalazioni. L'incendio sarebbe scoppiato nella cucina della casa, anche se le indagini sono ancora in corso per capire come le fiamme siano divampate. Nella casa è stato trovato anche un animale domestico deceduto.

Sulla scia delle morti tanto scioccanti, Stewart ha comunque trovato la forza di donare gli organi di ogni membro della famiglia ad altri che potrebbero aver bisogno di un trapianto, ha detto una fonte dei vigili del fuoco al Sun-Times.

I vigili del fuoco di Chicago hanno avviato una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Stewart, mentre i suoi cari dovranno affrontare una "tragedia indicibile". "Per favore, tieni la famiglia Stewart nei tuoi pensieri e nelle tue preghiere", ha scritto il dipartimento.