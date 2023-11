Vescovo francese a processo: è accusato di tentato stupro su un uomo di 40 anni Georges Colomb, ex vescovo di La Rochelle, in Francia, dovrà rispondere davanti ai giudici del tentato stupro di un uomo di 40 anni. I fatti risalgono al 2013.

A cura di Davide Falcioni

Georges Colomb, ex vescovo di La Rochelle, in Francia, è stato rinviato a giudizio venerdì scorso – 17 novembre – per tentato stupro di un uomo adulto, avvenuto presumibilmente nel 2013. A renderlo noto la procura di Parigi, confermando un'indiscrezione di Mediapart. L'uomo, che si è dimesso dal suo incarico a giugno, è stato posto sotto controllo giudiziario con il divieto di entrare in contatto con la vittima e i testimoni e di recarsi in alcuni luoghi. La vittima all'epoca dei fatti aveva 40 anni.

Georges Colomb aveva rassegnato le dimissioni dopo le prime rivelazioni, apparse sulla stampa il 13 giugno, di un'indagine della Procura di Parigi su "fatti di natura sessuale" risalenti al 2013, di cui il presule è sospettato a seguito di una denuncia della Procura Missioni Estere di Parigi (MEP). L'ex vescovo sin dal principio ha rigettato tutte le accuse nei suoi confronti dicendosi sbalordito e sconcertato e negando "totalmente" ogni coinvolgimento nella vicenda. "Naturalmente risponderò alle autorità giudiziarie non appena vorranno ascoltarmi", ha dichiarato Colomb mesi fa. Da qui la richiesta alla Santa Sede di essere rimosso così da poter preparare al meglio la sua difesa. Nei guai è finito anche Gilles Reithinger, vescovo ausiliare di Strasburgo, succeduto a Georges Colomb: l'uomo sarebbe stato a conoscenza dei fatti imputati al suo predecessore ma avrebbe sempre taciuto.

Dal canto suo monsignor Éric de Moulins-Beaufort, presidente della Conferenza Episcopale francese, in un comunicato ha chiesto il rispetto della presunzione di innocenza: "Spetta ora alle indagini stabilire tutta la verità".