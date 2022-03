Vendicata resistenza eroica all’Isola dei Serpenti: distrutta nave russa responsabile dell’attacco All’inizio del conflitto in Ucraina il capitano della Vasily Bykov aveva attaccato l’Isola dei Serpenti, con gli ucraini che avevano risposto: “Nave da guerra russa, vai a farti f…e”.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Vasily Bykov, una corvetta della flotta da guerra russa nel Mar Nero, ha attaccato l'Isola dei Serpenti, un'isoletta di proprietà dell'Ucraina sorvegliata da 13 soldati di frontiera. Alle richieste di arrendersi, questi ultimi hanno risposto letteralmente all'equipaggio del vascello russo di "andare a quel paese". Per tutta risposta sono stati bombardati e probabilmente catturati (in un primo momento è stata diffusa la notizia della loro morte). Gli ucraini potrebbero aver avuto la loro vendetta, perché secondo il governo di Kiev, la nave da guerra sarebbe stata colpita e distrutta in seguito a un attacco missilistico. Lo riporta il quotidiano britannico Times.

All'inizio del conflitto in Ucraina il capitano della Vasily Bykov aveva attaccato l'Isola dei Serpenti e aveva intimato alle guardie presenti: "Questa è una nave da guerra, una nave da guerra militare russa. Vi suggerisco di deporre le armi e di arrendervi per evitare inutili spargimenti di sangue. Altrimenti sarete bombardati". Un ufficiale ucraino aveva risposto in collegamento radio: "Nave da guerra russa, vai a farti fottere". Il portavoce del ministero della Difesa russo, aveva smentito questa versione: "La guarnigione ucraina sull’isola dei Serpenti nel mare del Nord si è arresa volontariamente alle Forze armate russe. In questo momento stanno firmando i loro impegni alla rinuncia a ogni resistenza armata. Saranno presto restituiti alle loro famiglie".

Secondo fonti del governo ucraino la corvetta da guerra russa responsabile dell'attacco all'Isola dei Serpenti è stata distrutta. In un video condiviso dalla marina ucraina si vede un lancio di missili seguito dalle voci di due uomini che cercano di capire se la nave sia stata colpita o meno. "L'abbiamo colpiti, c…o", conferma uno dei due, mentre il secondo cita la risposta del soldato ucraino dell'Isola dei Serpenti: "Nave da guerra russa, vai a farti fottere". Stando a quanto si apprende, la Vasily Bykov potrebbe essere stata colpita da un missile della flotta ucraina a difesa di uno dei porti della costa del Mar Nero.

Leggi anche Bimbo di 18 mesi ucciso dai bombardamenti: la corsa disperata dei genitori per tentare di salvarlo

La classe Vasily Bykov o Progetto 22160 è una classe di corvette entrate in servizio nel 2018 (la prima porta il nome della classe). Queste navi occupano per lo più di pattugliamento e supporto alle unità in combattimento e sono in servizio nella flotta russa del Mar Nero.