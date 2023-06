Va in vacanza e lascia la figlioletta a casa da sola per 8 giorni, Jailyn morta di stenti a 16 mesi La terribile scoperta venerdì scorso 16 giugno quando la 31enne è tornata a casa a Celeveland, in Usa, e ha trovato la figlioletta Jailyn esanime. “Avrebbe potuto bussare a una qualsiasi delle nostre porte e chiederci di occuparcene” hanno dichiarato i vicini.

A cura di Antonio Palma

Kristel Candelario e la figlia

Per andare in vacanza, una mamma di 31 anni non ha esitato a lasciare a casa da sola la figlioletta di appena 16 mesi per otto giorni, lasciandola morire di senti in maniera orribile. È la terribile storia di degrado e abbandono con esiti fatali che arriva da Cleveland, nello stato dell'Ohio, in Usa, dove la donna, identificata come Kristel Candelario, ora è sta arrestata per omicidio. La terribile scoperta venerdì scorso 16 giugno quando la donna è tornata a casa e ha trovato la figlioletta Jailyn esanime.

È stata lei a chiamare i soccorsi medici per una bimba che non si sentiva bene. All'arrivo dei paramedici, però, la piccola era già morta e i sanitari non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso sul posto. Le condizioni di degrado ritrovate in casa ma soprattutto la condizioni in cui si trovava la bimba hanno fatto scattare subito l'inchiesta della polizia, arrivata presto a una svolta terribile.

Per gli inquirenti dell'ufficio dello sceriffo della contea di Cuyahoga sarebbe stata la donna a lasciarla da sola in casa per almeno otto giorni trovandola morta al rientro. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna aveva lasciato la piccola all'interno della loro casa dall'8 giugno viaggiando tra Puerto Rico e Detroit per i successivi otto giorni fino al rientro di venerdì scorso.

Secondo gli esami del medico legale della contea di Cuyahoga, sul corpicino della bimba non c'erano segni di trauma o violenza ma era terribilmente disidratata. Inoltre la bimba è stata trovata tra coperte sporche e completamente sporca di urina e feci.

La 31enne Candelario, interrogata, ha ammesso alla polizia di aver lasciato Jailyn a casa tutta sola e incustodita per andare in vacanza. Ora è in carcere con una cauzione di un milione di dollari e deve rispondere di omicidio.

Secondo i vicini, la donna, che lavorava precariamente come assistente scolastico, spesso era assistita dai genitori che però sono andati fuori città nei giorni scorsi portando con loro anche la figlia maggiore della 31enne. Pare non fosse la prima volta che lasciava la bambina a casa da sola ma mai per così tanto tempo e spesso chiedeva a qualcuno di guardarla. "Ci sono così tante persone qui, avrebbe potuto bussare a una qualsiasi delle nostre porte e chiederci di prendere Jailyn", ha detto una vicina, commentando con dolore: "Jailyn era una bambina felice, sempre sorridente, sempre curiosa. Era una bambina meravigliosa e non meritava tutto questo".