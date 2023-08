Va in ambulatorio con l’altro figlio e lascia neonato di 3 mesi in auto, morto nell’auto rovente La tragedia nel parcheggio di un centro medico del Texas dove la mamma del neonato si era recata con l’altro figlio di 4 anni per una visita programmata. Quando è tornata a riprendere la vettura, ha trovato il bambino all’interno dell’auto che non rispondeva.

A cura di Antonio Palma

Un bambino di soli 3 mesi è stato trovato morto nell'auto rovente parcheggiata al sole dalla mamma che lo aveva lasciato legato al suo sediolino per recarsi in un ambulatorio con l'altro figlio più grande. Il dramma scoperto solo alcune ore dopo, nel primo pomeriggio di martedì, quando la donna è tornata nel parcheggio della struttura, un centro di salute mentale e per la disabilità dello sviluppo in Texas, in Usa, e si è accorta che il bimbo era esanime.

Inutili a quel punto i tentativi di rianimazione del neonato da parte degli stessi medici della struttura dove la donna aveva effettuato poco prima la visita medica programmata. I sanitari hanno provato a rianimare il piccolo, che è stato poi trasportato d'urgenza in ospedale, ma purtroppo troppo gravi si sono rivelate le sue condizioni e il neonato è stato dichiarato morto poco dopo.

Come ricostruito dalla polizia di Houston, le forze dell'ordine e i soccorsi sono stati chiamati intorno alle 15:25 di martedì per un bimbo trovato esanime nell'auto ferma nel parcheggio della struttura ambulatoriale in cui la madre del bambino era stata con un altro figlio di 4 anni. La donna era arrivata qualche ora prima e, quando è tornata a riprendere la vettura, ha trovato il bambino all'interno dell'auto che non rispondeva. Lo ha portato subito all'interno della struttura dove le infermiere hanno eseguito la rianimazione cardiopolmonare e hanno cercato di salvarlo ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.

Quel pomeriggio faceva un caldo asfissiante con le temperature che superavano i 38 gradi ma non è chiaro se l'auto fosse in moto e con l'aria condizionata accesa e se i finestrini erano alzati o abbassati. Le autorità hanno ordinato l'autopsia sul bimbo e stanno indagando anche per capire quanto tempo il piccolo è rimasto nel veicolo da solo e se la madre lo abbia lasciato volontariamente o per sbaglio.

"In nessun caso si deve lasciare un bambino in macchina da solo, nemmeno per un momento. Non pensare che l'aria condizionata andrà bene o se abbassi il finestrino starà bene", ha ricordato il capo della polizia locale. Le temperature all'interno di un'auto possono aumentare di 20 gradi in soli 10 minuti e spesso entro un'ora la temperatura dell'auto può aumentare di oltre 40 gradi, anche quando le temperature esterne sono basse. Inoltre la temperatura corporea di un bambino aumenta da tre a cinque volte più velocemente di quella di un adulto.