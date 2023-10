Usa, trovato morto Robert Card: il killer della strage nel Maine si è suicidato La caccia a Robert Card è finita: il 40enne con problemi mentali che ha sparato in un ristorante e in una sala da bowling di Lewiston uccidendo 18 persone e ferendone 13 è stato trovato morto in un bosco vicino al centro di riciclaggio dove lavorava. La polizia: “Si è suicidato”.

A cura di Biagio Chiariello

"Sono qui semplicemente per comunicare che Robert Card è morto. Ho chiamato il presidente Biden per dargli la notizia". Queste le le parole della governatrice dello Stato USA del Maine, James Mills, ad aprire conferenza stampa a Lewiston e chiudere ufficialmente la caccia al 40 enne, ex militare e riservista dell’esercito, che nella serata del 25 ottobre armato con un fucile AR-15 è entrato prima in una sala da bowling e poi in un ristorante di Lewiston e ha aperto il fuoco causando 18 morti e 13 feriti.

Il corpo di Card sarebbe stato trovato in un bosco a Lisbon Fall, nei pressi del centro di riciclaggio dove lavorava. La polizia ha confermato che è morto "a causa di ferite che si è autoinflitto".

Per 48 ore, dopo il massacro, l'assassino è scomparso, eppure non si era allontanato dalla zona dove aveva messo in atto la strage, la più grave negli USA in questo 2023. Il corpo, ha spiegato il capo del dipartimento sicurezza Michael Sauschuck, è stato trovato ma "non vi daremo l'indirizzo", ha aggiunto rivolto ai giornalisti.

Il killer avrebbe lasciato un biglietto, fa sapere la Cnn. I contenuti non sono chiari ma, secondo indiscrezioni, si tratterebbe di una sorta di "messaggio di addio". Card, affetto da problemi mentali, paranoico, schizofrenico, era stato ricoverato in estate per due settimane in un centro psichiatrico. Nonostante ciò gli era permesso acquistare fucili e pistole.

E l'ennesima sparatoria di massa ha puntualmente ha riacceso il dibattito sulle armi negli States e spinto, ancora volta, il presidente Joe Biden a chiedere al Congresso il divieto delle armi d'assalto e una stretta sui controlli. "È il minimo che possiamo fare per gli americani che sono costretti a vivere con cicatrici, fisiche e mentali, per questo nuovo attacco senza senso".