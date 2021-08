Usa temono attacchi Isis a Kabul, si studiano percorsi alternativi: “Non andate in aeroporto” Ancora caos all’aeroporto di Kabul dove si registrano almeno quattro morti. Oggi l’ambasciata Usa in Afghanistan ha lanciato un messaggio a tutti i cittadini statunitensi invitandoli a non andare in aeroporto per “potenziali minacce alla sicurezza fuori dai cancelli”. Secondo la Cnn, si temono attacchi suicidi da parte dell’Isis e si studiano percorsi alternativi per lo scalo.

A cura di Antonio Palma

Nonostante le rassicurazioni della Casa Bianca, l'evacuazione dall'Afghanistan in mano ai talebani di ora in ora sembra sempre più difficile. A causa della calca di persone, che sperano di poter entrare per imbarcarsi su uno dei voli in partenza, all'aeroporto di Kabul si registrano almeno quattro morti, e molti fanno fatica anche ad avvicinarsi ai varchi pur avendo tutta la documentazione necessaria per entrare. A complicare le cose le periodiche incursioni dei talebani che sparano in aria all'esterno dello scalo per allontanare la folla. Una situazione che ha spinto oggi l'ambasciata americana in Afghanistan a lanciare un messaggio a tutti i cittadini statunitensi invitandoli a non andare in aeroporto a meno che non si ricevano istruzioni personali su come e quando recarsi sul posto.

Sul sito web si avvertono gli statunitensi di "potenziali minacce alla sicurezza fuori dai cancelli" dello scalo. "Stiamo consigliando di evitare l'aeroporto in questo momento, a meno che non si ricevano istruzioni individuali da un rappresentante del governo degli Stati Uniti per farlo" si legge nell'avviso. Secondo la Cnn, tra le minacce non ci sarebbero le incursioni dei talebani, che al contrario avrebbero garantito di non interferire con l'evacuazione, ma addirittura possibili attentati da parte dell'Isis o meglio del ramo autoproclamato dello Stato Islamico che opera in zona.

"C'è una forte possibilità che l'ISIS-k stia cercando di portare a termine un attacco all'aeroporto", ha detto alla CNN un funzionario della difesa degli Stati Uniti. L'intelligence ha scoperto che gruppi affiliati allo Stato islamico vorrebbero approfittare del caos per sferrare un attacco contro gli Usa in aeroporto con attentatori suicidi. Una minaccia ritenuta tanto probabile da spingere i militari a trovare "vie alternative" per le persone per raggiungere l'aeroporto di Kabul e le sue porte di accesso. Tra le ipotesi quello di raccogliere le persone da evacuare a gruppi in punti precisi della città dove sarebbero raccolti da commando militari in blitz veloci. Operazioni del genere son andate già in scena nelle scorse ore con elicotteri d'assalto in volo su Kabul. lo stesso portavoce del Pentagono, John Kirby, ha spiegato che in caso di necessità c'è la possibilità che le truppe Usa escano dal territorio dell'aeroporto di Kabul per recuperare le persone da evacuare.