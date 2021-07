L'incubo di ogni ciclista che ami avventurarsi con la sua bici nella natura più selvaggia si è materializzato alcuni giorni fa negli Stati Uniti: un enorme orso grizzly di oltre due quintali si è avventato su un uomo che stava pedalando e l'ha sbranato, uccidendolo. L'episodio, che ha fortemente scosso la comunità locale, si è verificato nelle vicinanze di un campeggio a Ovando, in Montana, una piccola città che sorge a un centinaio di chilometri da Helena, il centro più importante della zona.

L’attacco dell’orso è avvenuto prima dell’alba e le autorità locali hanno immediatamente avviato una serrata caccia all’animale, che è stato poi trovato ed abbattuto. La decisione di ucciderlo ha sollevato non poche critiche in chi, giustamente, ha fatto notare che si trovava nel suo habitat naturale. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Ap. Secondo quanto ha riferito Gavin Roselles, sceriffo della contea di Powell, competente per territorio, l’orso prima dell’attacco al ciclista si sarebbe avvicinato anche al campeggio, per poi allontanarsi e tornare poco dopo probabilmente alla ricerca di cibo. La vittima, la cui identità non è stata resa nota, faceva parte di un gruppo di cicloturisti che stavano compiendo un viaggio nel Montana. "Siamo tutti sotto choc" ha commentato ai giornalisti Tiffanie Zavarelli, proprietaria del saloon di Ovando, "qui ci conosciamo tutti e nessuno aveva mai sentito di attacchi mortali da parte di orsi nei nostri boschi". In realtà, come riferito dal Fish and Wildlife Service degli Usa, la zona dell’attacco si trova in una vasta area di grande interesse naturalistico in cui vivono, secondo le stime, un migliaio di orsi che negli ultimi 50 anni sono stati protagonisti di 11 aggressioni mortali contro l’uomo, oltre a numerosi ferimenti.