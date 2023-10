USA, giudice ucciso vicino casa: caccia al killer, era coinvolto in una causa di divorzio Vasta caccia all’uomo in Maryland dopo l’uccisione di Andrew Wilkinson, 52enne di Hagerstown. La polizia sta dando la caccia a Pedro Argote, 49 anni, che poche ore prima aveva avuto un’udienza con il magistrato per la sua causa di divorzio.

A cura di Biagio Chiariello

Andrew Wilkinson

Un giudice dello Stato USA del Maryland, Andrew Wilkinson, 52 anni, è stato ucciso a colpi di pistola di fronte alla sua abitazione a Hagerstown, nella serata di giovedì 19 ottobre, come ha spiegato lo sceriffo della contea di Washington, Brian Albert, precisando che "si è trattato di un attacco mirato".

Le autorità sono ora sulle tracce di uomo che poche ore prima dell'omicidio del magistrato aveva avuto un'udienza con lo stesso Wilkinson a presiedere per la sua causa di divorzio.

L'ufficio dello sceriffo ha diffuso un identikit del ricercato, Pedro Argote, 49 anni, invitando chiunque a non avvicinarlo ma a contattare immediatamente la polizia qualora ci fossero informazioni sul presunto fuggitivo. Secondo documenti del tribunale mostrano che a carico di Argote ci sarebbe una causa di violenza domestica poi archiviata nel giugno 2022.

Secondo le ricostruzioni, gli agenti di polizia che hanno risposto alla chiamata d'emergenza intorno alle 20 (ora locale) di giovedì, hanno trovato Wilkinson a terra, moribondo. L'uomo è stato trasportato con urgenza all‘ospedale, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

La morte del giudice rappresenta solo l'ultima di una serie di minacce e aggressione contro i magistrati e le loro famiglie negli USA. Secondo l'US Marshals Service, nel 2022 sono state registrate oltre 1.300 minacce nei confronti del personale dei tribunali federali. L'anno scorso, un giudice del Wisconsin è stato ucciso, mentre lo scorso agosto, una donna del Texas è stata accusata di aver minacciato di ammazzare un giudice che sovrintendeva al caso dell'interferenza elettorale federale di Trump.