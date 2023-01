Ucraina, Zelensky attacca Mosca durante il Natale ortodosso: “Tregua falsa, pace solo con espulsione” Il presidente ucraino Zelensky si è scagliato contro Mosca nel videomessaggio notturno condiviso sui social a proposito della tregua annunciata dal Cremlino in occasione del Natale ortodosso: “Tutto falso, la realtà è che i proiettili russi hanno colpito di nuovo Bakhmut e altre postazioni ucraine”.

A cura di Ida Artiaco

"Il mondo è stato ancora una volta in grado di vedere oggi quanto siano false le parole di qualsiasi livello che provengono da Mosca. I russi hanno parlato di un presunto cessate il fuoco ma la realtà è che i proiettili russi hanno colpito di nuovo Bakhmut e altre postazioni ucraine".

A parlare è il presidente ucraino Voldymyr Zelensky che nel corso del suo consueto videomessaggio notturno pubblicato sui social ha parlato della tregua annunciata da Mosca in occasione del Natale ortodosso. "Solo l'espulsione degli invasori dalla terra ucraina significherà il ripristino della sicurezza e della pace", ha aggiunto.

Secondo Kiev uccise oggi 3 persone in attacchi russi

Durante il "presunto cessate il fuoco" di 36 ore annunciato dal Cremlino per il Natale ortodosso "le truppe russe hanno compiuto attacchi su sette regioni dell'est e del sud dell'Ucraina uccidendo almeno tre persone e ferendone 14″, ha riferito il quotidiano Kiyv Independent citando i governatori locali.

Le parole del metropolita Epifani

"L'anno passato è stato un periodo di dolore, sofferenza, perdite irreparabili, distruzione materiale e spirituale. Ma allo stesso tempo è stato un anno di grande impresa del popolo ucraino, un anno di straordinario sacrificio e sostegno reciproco, un anno di molte vittorie sul campo di battaglia e una grande vittoria storica che abbiamo già ottenuto: la vittoria morale dell'Ucraina", ha invece detto, nel giorno del Natale ortodosso celebrato per la prima volta nella cattedrale della Dormizione, il primate Epifano, metropolita di Kiev e dell'Ucraina, sottolineando che "il corso della guerra ha mostrato che la superiorità del nemico in termini di armi e numero di truppe, capacità finanziarie e influenza internazionale, non è diventata decisiva".

Zelensky sospende la cittadinanza a 13 sacerdoti filorussi

Sempre oggi il presidente Zelensky ha sospeso la cittadinanza a 13 sacerdoti della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca. Lo riporta Unian che cita il decreto firmato dal capo dello Stato ucraino, non pubblicato, spiegano i media ucraini, perché contiene informazioni personali. L'Intelligence ucraina ha condotto perquisizioni in alcune chiese a seguito delle quali sono stati trovati sacerdoti con passaporti russi, contanti, materiale propagandistico russo e molto altro.

Dura la risposta di Mosca, che ha accusato Zelensky di "satanismo" tramite la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.