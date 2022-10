Ucraina, truppe d’assalto Usa schierate in Romania: è la prima volta dalla Seconda guerra mondiale Per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale gli Usa dispiegano in Europa 4.700 militari della 101esima divisione aerotrasportata: si trovano in Romania, vicino al confine con l’Ucraina. Il generale Lubas: “Pronti a difendere ogni centimetro del territorio della Nato”.

Resta alta la tensione tra Russia e Occidente. A conferma di ciò, sono stati dispiegati 4.700 militari statunitensi della 101esima divisione aerotrasportata al confine con l'Ucraina: è la prima volta dalla Seconda guerra mondiale che si verifica una situazione del genere, come noto l'emittente tv Cbs.

I 4.700 soldati della divisione, con base a Fort Campbell, in Kentucky, si trovano precisamente in Romania, a sole tre miglia dal confine con l'Ucraina. Si tratta di una unità di fanteria leggera, soprannominata "Screaming Eagles" (letteralmente "aquile urlanti"), addestrata per essere impiegata in qualsiasi campo di battaglia del mondo nel giro di poche ore.

"Siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio della Nato. Portiamo una capacità unica. Siamo una forza di fanteria leggera ma portiamo con noi la mobilità, con i nostri aerei e assalti aerei", ha affermato il vice comandante della divisione, il generale John Lubas.

Il colonnello Edwin Matthaidess, comandante della Seconda brigata di combattimento della divisione, ha sottolineato che le sue truppe sono le forze americane più vicine ai combattimenti in Ucraina. "Seguiamo da vicino le forze russe", ha aggiunto. Le forze americane hanno stabilito una guarnigione presso la base aerea dell'esercito rumeno.

I comandanti di "Screaming Eagles" hanno detto ripetutamente a CBS News che sono sempre "pronti a combattere" e mentre sono lì per difendere il territorio della NATO, se i combattimenti si intensificano o c'è un attacco all'Alleanza, "sono completamente preparati ad attraversare il confine con l'Ucraina".

La notizia arriva poche ore dopo la dichiarazione del ministro degli Esteri russo, Lavrov, secondo cui "il flusso di armi Nato verso l'Ucraina e gli aiuti militari a Kiev" avvicinano l'Alleanza atlantica "alla pericolosa linea dello scontro militare diretto con noi". E anche la missione di addestramento europea per 15mila soldati ucraini e la fornitura di armi alle forze di Kiev "accresce qualitativamente il coinvolgimento dell'Unione Europea, rendendola, ovviamente, parte del conflitto".