Ucraina, Putin cerca nuovi soldati per il fronte: cancellati debiti fino a 90mila euro a chi si arruola Il Presidente russo Putin ha firmato una nuova legge per l'arruolamento di uomini che arriva a coprire debiti per 10 milioni di rubli per ogni nuovo soldato che firma per andare al fronte per la guerra in Ucraina per un anno.

A cura di Antonio Palma

Guerra in Ucraina

La Russia conferma di essere alla ricerca spasmodica di nuove truppe da arruolare per la guerra in Ucraina e il fronte, che sta logorando le riserve di uomini a disposizione. Dopo l’impiego di soldati nordcoreani nella regione del Kursk, forniti dal regime di Pyongyang, infatti, Putin ha varato una nuova legge che prevede la cancellazione dei debiti a chiunque si arruoli volontariamente nelle forze armate di Mosca.

La nuova legge russa, firmata sabato dal Presidente Putin, consente a coloro che si arruolano per combattere in Ucraina di cancellare i debiti non pagati per un valore totale di 10 milioni di rubli, circa 92mila al cambio attuale. Nel dettaglio, la nuova legislazione consentirà a coloro che firmeranno un contratto di un anno per combattere in Ucraina dopo di liberarsi dai debiti contratti fino a novembre.

La legge arriva a coprire debiti per 10 milioni di rubli per ogni nuovo soldato e copre anche i debiti accumulati dal coniuge convivente. Chi accetterà di andare al fronte entro dicembre per combattere in Ucraina vedrà scomparire di colpo i debiti per i quali è stato emesso un ordine di riscossione coatto da parte del tribunale.

Ovviamente riguarderà soprattutto i giovani perché l’impiego al fronte dovrà essere elemento essenziale e saranno le forze armate a selezionare coloro che sono adatti allo scopo. Si tratta comunque di una grande possibilità per tanti in Russia dove dall’inizio della guerra i prezzi sono saliti e i cittadini si sono impoveriti. Oltre 13 milioni di russi infatti hanno contratto tre o più prestiti, secondo un rapporto della banca centrale di Mosca.

La nuova legge si innesta in una politica di incentivi all’arruolamento che va avanti da tempo. Ad esempio i russi che prestano servizio in prima linea percepiscono già uno stipendio molto più alto della media nazionale e in precedenza per coloro che combattevano in Ucraina era già prevista la possibilità di sospensione dei pagamenti. Ora invece i debiti saranno coperti dello stato.

La legge si applica anche a coloro che sono già arruolati per il servizio militare e firmano per andare al fronte visto che per la legge attuale le reclute non possono essere inviate al fronte.