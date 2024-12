Ucraina, messaggio di Trump a Putin: “Ha perso, consideri la fine della guerra”

video suggerito

"Putin dovrebbe pensare che sia giunto il momento perché ha perso: quando perdi 700.000 persone, è giunto il momento" ha spiegato Trump rivolgendosi indirettamente al leader russo dopo il faccia a faccia con Zelensky a Parigi alla presenza di Macron.

A cura di Antonio Palma

"Putin dovrebbe capire che è giunto il momento della fine della guerra in Ucraina perché ha perso" è il messaggio lanciato dal neo presidente eletto Donald Trump al presidente russo Vladimir Putin dopo il faccia a faccia con Zelensky a Parigi alla presenza di Macron. "Putin dovrebbe pensare che sia giunto il momento perché ha perso: quando perdi 700.000 persone, è giunto il momento" ha spiegato Trump rivolgendosi indirettamente al leader russo.

"Quello che è successo in Siria è avvenuto anche perché la Russia non è stata in grado di farsi avanti perché erano tutti impantanati in questa orribile guerra che non sarebbe mai dovuta accadere in Ucraina" ha aggiunto Trump collegando la situazione del conflitto tra Russia e Ucraina al contesto della caduta del governo siriano.

Il messaggio del presidente neoeletto conferma che tra i primi punti chiave della sua agenda politica c'è proprio lo stop alla guerra in Ucraina. Di questo ha parlato con lo stesso Presidente ucraino, ottenendo delle rassicurazioni anche sule intenzioni di Kiev che sul fronte dei combattimenti armati sta perdendo terreno di fronte alla nuova offensiva russa, seppur lentamente.

"Zelensky vuole fare la pace. Ed è una novità. Non abbiamo parlato dei dettagli ma lui pensa che sia giunto il momento" ha dichiarato Donald Trump, in una conversazione con il New York Post dopo l'incontro all'Eliseo in un trilaterale che ha preceduto la cerimonia di riapertura della Cattedrale di Notre-Dame.

" Zelensky vuole un cessate il fuoco", ha aggiunto il tycoon, rivelando al giornale americano alcuni dettagli delle sue conversazioni con i leader mondiali nel suo primo viaggio all'estero dopo aver vinto un secondo mandato alla Casa Bianca. "Sto elaborando un piano su come porre fine a questa guerra ridicola che non finirà finché non ci sarà la pace" ha affermato ancora Trump.

"L'Ucraina vuole che questa guerra finisca più di chiunque altro. Senza dubbio, una risoluzione diplomatica salverebbe delle vite. La cerchiamo. Tuttavia, ho sottolineato al presidente Emmanuel Macron e al presidente Donald Trump che Putin non vuole che questa guerra finisca. Deve essere costretto a farlo" ha scritto invece sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo: "Costringere Putin a porre fine alla guerra richiede che l'Ucraina sia forte sul campo di battaglia prima di poter essere forte diplomaticamente. Un esercito forte, aiuti militari, sistemi a lungo raggio come Atacms, Taurus, Storm Shadow/Scalp. Sono assolutamente vitali. Li usiamo solo contro obiettivi militari".