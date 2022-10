Ucraina, il capo della Cia: “Minaccia nucleare russa? Difficile dire se Putin stia bluffando”

È difficile dire se Putin stia bluffando o meno sulla minaccia nucleare. Così il capo della Cia in un’intervista alla Cbs che ha poi aggiunto che ogni minaccia va presa in considerazione “visto tutto ciò che è in gioco”