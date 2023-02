Ucraina, droni sulle città russe: abbattuto uno vicino a Mosca, esplosioni in una raffineria Serie di attacchi con droni in Russia: uno si è schiantato nella regione di Mosca, non lontano dalla capitale. Nella notte neutralizzati due droni nella zona di Krasnodar, dove è scoppiato un incendio in una locale raffineria del colosso petrolifero controllato dal governo russo, Rosneft.

A cura di Chiara Ammendola

Uno dei droni precipitato vicino Mosca (a sinistra) e l’incendio scoppiato in una raffineria del colosso petrolifero Rosneft

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Aumenta la tensione in Russia, dopo che nel Paese si sono verificati una serie di attacchi con droni. Uno di questi si è schiantato questo ad un centinaio di chilometri a sud-est di Mosca, nei pressi di un impianto di compressione del gas. Lo hanno annunciato le autorità russe, che hanno affermato di aver abbattuto altri tre droni in diverse parti del Paese.

Il governatore della regione, Andrey Vorobiov, ha dichiarato che il drone si è schiantato vicino alla città di Gubastovo. “Non ci sono né vittime né danni – ha scritto su Telegram – l'obiettivo era probabilmente un'infrastruttura civile”, ha aggiunto, spiegando che i servizi di sicurezza e "altre autorità competenti stanno indagando" sull'accaduto.

La notizia segue quanto riportato in una nota dal ministero della Difesa russo, secondo cui nella notte sono stati neutralizzati dai sistemi di difesa elettronica russi altri due droni ucraini che cercavano di attaccare infrastrutture civili nella regione di Krasnodar e nella Repubblica di Adighezia.

“Il regime di Kiev ha tentato di attaccare due centri infrastrutturali civili nella regione di Krasnodar e nella Repubblica di Adygea con i droni – ha affermato il ministero in una nota -i due droni (…) sono stati neutralizzati” senza causare danni, ha aggiunto. Anche le autorità della regione russa di Briansk, al confine con l'Ucraina, hanno annunciato l'abbattimento di un altro drone ucraino.

Ukrainska Pravda aveva riferito che esplosioni erano state udite nella regione, seguite da un incendio in una locale raffineria del colosso petrolifero controllato dal governo russo, Rosneft.

La giornata si era aperta con la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo. Secondo il sito russo Baza, lo scalo sarebbe stato chiuso per la presenza in cielo di un oggetto non meglio identificato, anche se il ministero della Difesa russo ha sostenuto che le forze russe del distretto aereo occidentale hanno compiuto oggi un'esercitazione, facendo alzare in volo i caccia per identificare e intercettare un obiettivo fittizio.

Intanto il presidente russo, Vladimir Putin, ha ordinato al servizio di sicurezza russo dell'Fsb di intensificare la sua attività di intelligence e impedire ai "gruppi di sabotaggio" di entrare nel Paese. In un discorso ai funzionari dei servizi, il leader russo ha incaricato l'agenzia di rafforzare la sua attività per contrastare quelle che ha descritto come crescenti operazioni di spionaggio e sabotaggio contro la Russia da parte dell'Ucraina e dei suoi alleati occidentali.

Infine il segretario della Nato Stoltenberg ha spiegato nuovamente che il destino dell’Ucraina sarà nell’Alleanza Atlantica, ma che il suo ingresso è da pensare nel lungo termine mentreZelensky continua a sollecitare l’Unione europea ad accelerare il processo di adesione di Kiev.