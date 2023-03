Ucraina, continua la battaglia per Bakhmut. Forte esplosione nella regione di Mosca: forse un drone Ultimi aggiornamenti sulla guerra Russia-Ucraina: continua la battaglia di Bakhmut, mentre centinaia di esplosioni sarebbero state registrate a Sumy, oltre che nella regione di Mosca, a Kolomna: secondo funzionari locali si tratterebbe di un drone. Oggi incontro Biden-Scholz: Usa verso nuovo pacchetto di aiuti a Kiev da 400 milioni di dollari.

A cura di Ida Artiaco

Ancora tensione tra Russia e Ucraina. Mentre continua la battaglia per la città di Bakhmut, in Donetsk, dove nelle scorse ore pare siano arrivati i combattenti del gruppo Wagner di Yevgeny Prigozhin, anche se i media smentiscono, una serie di bombardamenti sono stati registrati nell'oblast di Sumy, al confine con la Russia nel nord-est.

Come riferisce il The Kyiv Independent, sono state registrate oltre 170 esplosioni, precisando che sono state prese di mira dieci comunità e sono state danneggiate diverse case e infrastrutture. Non si segnalano vittime.

Esplosione vicino Mosca: attacco forse con drone

Ma un'esplosione sarebbe avvenuta anche a Kolomna, città della Russia nella regione di Mosca a 113 km a sudest dalla capitale. Lo hanno confermato le autorità, dopo che sui social erano state diffuse informazioni e immagini dell'accaduto.

"L'esplosione è avvenuta in aria. Con molta probabilità stiamo parlando di un drone. Ma finora è impossibile dirlo con certezza, dal momento che non riescono a trovare il relitto", hanno dichiarato le forze dell'ordine all'agenzia Tass. Un portavoce dei servizi di emergenza ha riferito che "un certo numero di potenziali strutture sono state controllate" e "non sono stati trovati segni di esplosione".

Oggi incontro Biden-Scholz

È previsto, intanto, alle 14 ora di Washington, le 20 in Italia, l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente Joe Biden e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo riferisce l'amministrazione Usa in una nota. Non è prevista una conferenza stampa congiunta.

È possibile che sempre nelle prossime ore sempre gli Stati Uniti annunceranno anche un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, del valore di circa 400 milioni di dollari e composto principalmente da munizioni. Lo riferisce la Reuters citando fonti informate che confermano quanto preannunciato dalla Casa Bianca. Il pacchetto, si precisa, dovrebbe comprendere razzi per i sistemi di difesa anti-aerea Himars, munizioni per i veicoli da combattimento Bradley e veicoli gettaponte corazzati.

"Minacce di guerra nucleare di Putin inaccettabili"

Intanto, i ministri degli Esteri del cosiddetto gruppo Quad hanno denunciato come inaccettabile la minaccia della Russia di utilizzare armi nucleari nella guerra in Ucraina, secondo una dichiarazione rilasciata dopo un incontro di ieri.

I ministri del Dialogo quadrilaterale di sicurezza, di cui fanno parte Australia, Giappone, India e Stati Uniti, hanno anche affermato di essere contrari a qualsiasi azione unilaterale per aumentare le tensioni nel Mar Cinese Meridionale.