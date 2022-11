Ucraina, bombe su Leopoli. Colpito centro commerciale Auchan: “Stavamo pranzando, poi siamo scappati” Continuano i bombardamenti russi sulle città ucraine. Oggi pomeriggio bombe sono cadute su Kiev e su Leopoli dove è stato colpito un centro commerciale e una delle infrastrutture energetiche della regione, che al momento si trova senza elettricità.

Ucraina sotto attacco. Negli ultimi minuti bombardamenti si stanno verificando in gran parte del Paese, inclusa la città di Leopoli, a Ovest di Kiev. In particolare, bome russe avrebbero colpito il centro commerciale Auchan nel quartiere di Solonka.

Testimoni hanno raccontato a Fanpage.it che si trovavano nei pressi dell'edificio quando è cominciato l'attacco: "Stavamo pranzando, poi all'improvviso abbiamo sentito un'esplosione e siamo scappati in un chiesa dove però non c'è un rifugio. Non siamo al sicuro".

La notizia dei bombardamenti su Leopoli si è diffusa velocemente anche sui social. Anton Gerashenko, attuale consigliere ed ex viceministro presso il Ministero degli affari interni dell'Ucraina, ha scritto su Twitter che parte della città, così come Kharkiv, è al momento senza elettricità dopo l'attacco dei russi, citando le autorità local che hanno chiesto ai cittadini di scendere nei rifugi.

Dalle prime informazioni disponibili, infatti, pare che proprio nella regione di Leopoli sia stata colpita anche un'infrastrutture energetica, che stanno provocando interruzioni di elettricità. Bombe sono cadute anche su Kiev, Vinnytsia e Zhytomyr.

Proprio nella Capitale ci sarebbe almeno un morto dopo che i russi hanno lanciato 4 missili, di cui 2 andati a segno, su edifici residenziali nel centro della città. Lo afferma il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko su Telegram, come riporta Ukrainska Pravda. Per quanto riguarda il blackout momentaneo, il primo cittadino ha spiegato che si tratta di "un passaggio necessario per bilanciare il sistema di alimentazione ed evitare guasti alle apparecchiature".