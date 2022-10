Ucraina, bombe russe su Kiev e Kharkiv: in azione la difesa anti-aerea, blackout in diverse zone

Secondo gli ultimi aggiornamenti della guerra in Ucraina, bombe russe sono cadute nelle scorse ore in varie città, tra cui Kiev e Kharkiv, dove varie zone sono in blackout dopo che sono state colpite infrastrutture chiave. Sul fronte diplomatico, ieri c’è stato un colloquio telefonico Usa-Cina.