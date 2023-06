Ucraina, ancora bombe russe su Kiev nella notte: edifici distrutti e 3 morti, tra cui bimba di 9 anni Aggiornamenti sulla guerra in Ucraina di oggi, giovedì 1 giugno: ancora bombe nella notte su Kiev. Il bilancio è di 3 morti, tra cui una bambina di 9 anni, e decine di feriti. Attacco ucraino su Belgorod. Dagli Usa nuovo pacchetto da 300 milioni di dollari di aiuti, Zelensky: “Altro esempio dell’instancabile sostegno americano”.

Ancora una notte di terrore a Kiev. Esplosioni sono state registrate in tutta la Capitale e nella regione omonima, con l'allarme antiaereo che è risuonato a partire dalle 2 ora locale. È quanto hanno fatto sapere i media locali, sottolineando che i sistemi di difesa aerea sono stati attivati.

Alcuni edifici sono stati distrutti distrutti, ma soprattutto, si registrerebbero 3 morti, tra cui una bambina di 9 anni, come ha confermato su Twitter la First Lady, Olena Zelenska: "Ogni bambino colpito è causa di dolore per l'intero Paese. Il nostro pensiero va alle loro famiglie", si legge. Un'altra è stata ricoverata.

Un'altra decina di persone sono rimaste ferite nel corso dell'attacco che ha colpito i distretti di Desnyansky e Dniprovskyi, informano le stesse fonti. L'amministrazione militare di Kiev ha anche fatto sapere che tra le strutture gravemente danneggiate c'è pure la clinica di Desnyan.

Nove dei civili feriti hanno avuto bisogno di cure ospedaliere, mentre il resto ha ricevuto aiuto dai servizi d'emergenza. I detriti hanno provocato anche incendi sulle strade. La difesa aerea ucraina ha distrutto tutti gli obiettivi aerei russi, secondo il capo dell'amministrazione militare della città Serhii Popko. La Russia avrebbe utilizzato missili da crociera e balistici nell'attacco, aggiunge Popko.

Le sirene hanno ricominciato a suonare a partire dalle 07:30 di questa mattina. Gli allarmi antiaerei sono scattati anche nelle regioni di Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy, Kharkiv e Chernigov e Donetsk.

Bombe ucraine su Belgorod: 2 feriti

Almeno due persone sono rimaste ferite anche in un bombardamento notturno delle truppe ucraine alla città di Shebekino, nella regione russa di Belgorod al confine con l'Ucraina. Lo annuncia il governatore Vyacheslav Gladkov, citato dai media locali.

"Le truppe ucraine hanno bombardato la città per un'ora. Un uomo è in gravi condizioni, con l'arto superiore amputato. L'altro è in condizioni di media gravità", ha scritto Gladkov sul suo canale Telegram. La città russa già nei giorni scorsi è stata al centro di attacchi, effettuati in particolare con droni segnalati alla raffineria russa Afipsky, non lontana dal porto di Novorossiisk, sul Mar Nero, dove è divampato un enorme incendio.

Zelensky: "Grazie Usa per ulteriori 300 milioni di dollari di aiuti"

Intanto, dagli Usa sono in arrivo ulteriori 300 milioni di dollari di aiuti. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato Washington per l'appoggio via Twitter: "Siamo grati agli Stati Uniti per il nuovo pacchetto di assistenza alla difesa del valore di 300 milioni di dollari. Si tratta di un'assistenza estremamente importante e tempestiva per proteggere il cielo ucraino dal terrore dei missili e dei droni russi, nonché per rafforzare le capacità delle forze di difesa ucraine. Un altro esempio dell'instancabile sostegno americano e della forza della partnership strategica".