Ucraina, a Kiev solo 1 abitante su 3 ha acqua e riscaldamento. La Cia: “Attacchi russi continueranno” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina: dopo gli attacchi russi di ieri che hanno colpito ancora le infrastrutture energetiche, a Kiev e in altre città è emergenza acqua e riscaldamento. Fermata la metropolitana. Il numero uno della Cia: “Bombardamenti continueranno, anche se a ritmo ridotto in inverno”.

Sono giorni difficili in Ucraina, dove le basse temperature unite ai danni arrecati alle infrastrutture energetiche in seguito ai bombardamenti russi, stanno costringendo i cittadini a vivere al buio e senza riscaldamento.

La situazione è critica anche nella Capitale Kiev, dove, come ha fatto sapere il sindaco Vitalii Klitschko su Telegram, solo un terzo delle persone ha acqua e riscaldamento, e circa il 40% ha energia elettrica a causa delle reti elettriche danneggiate dopo che ieri è stata colpita da una serie di attacchi missilistici russi.

"I servizi comunali stanno lavorando per restituire calore e acqua a tutti i residenti della capitale entro la mattina. Gli ingegneri energetici stanno cercando di stabilizzare il sistema di alimentazione", ha affermato il primo cittadino. La metropolitana della città è stata chiusa (anche se il servizio è stato ripreso questa mattina intorno alle 07:30) e nella regione sono in vigore interruzioni di corrente di emergenza.

Secondo il capo della Cia gli attacchi alle infrastrutture "continueranno"

Per altro, secondo il direttore della Cia Bill Burns, gli attacchi della Russia contro le infrastrutture dell'Ucraina continueranno, anche se l'agenzia prevede un "ritmo ridotto" di combattimenti durante l'inverno.

Per ora, ha detto, il numero uno dell'Agenzia non vede una via immediata ai negoziati per porre fine al conflitto: "Non crediamo che i russi al momento siano seri riguardo a un vero negoziato".

Il report di oggi dell'Intelligence britannica

L'aumento degli attacchi contro le infrastrutture è confermato anche dall'Intelligence britannica, che nell'ultimo report di oggi sugli sviluppi della guerra in Ucraina, ha precisato che "negli ultimi giorni, c'è stato un aumento di attacchi russi a lungo raggio contro le infrastrutture nazionali critiche dell'Ucraina, in gran parte per mezzo di missili da crociera lanciati dall'aria e dal mare, ma quasi certamente hanno incluso anche veicoli aerei senza equipaggio (UAV) forniti dall'Iran e lanciati dalla regione russa di Krasnodar".

"In precedenza – ha aggiunto il ministero della Difesa di Londra – gli UAV erano lanciati principalmente da località all'interno della Crimea occupata. Il cambio del sito di lancio è probabilmente dovuto alle preoccupazioni russe sulla vulnerabilità della Crimea ed è anche dovuto al fatto che il rifornimento delle armi in Russia arrivi ad Astrakhan".

Putin ha incontrato i vertici militari

Intanto, sempre ieri il presidente russo, Vladimir Putin, che nei giorni scorsi aveva annullato tutti i suoi impegni pubblici in vista delle feste di Natale, ha avuto colloqui per tutta la giornata al Cremlino con i responsabili della campagna militare in Ucraina: riunioni alle quali hanno partecipato, fra gli altri, il ministro della Difesa, Serghiei Shoigu e il capo di stato maggiore, Valeri Gerassimov, e i vari comandanti militari che sono stati ascoltati dal presidente separatamente.

"Mi piacerebbe sentire le vostre proposte sulle azioni da compiere nel breve e medio termine", ha detto Putin durante la riunione, secondo quanto riporta un comunicato ufficiale. "Venerdì – si legge nella nota del Cremlino – il presidente ha trascorso l'intera giornata con i vertici militari coinvolti nell'operazione militare speciale", come in Russia viene chiamata ufficialmente l'invasione del Paese vicino iniziata il 24 febbraio.