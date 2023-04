Ucraina, a Bakhmut guerra senza precedenti ma i file Usa avvertono: Kiev a corto di armi e munizioni Le forze armate di Kiev ammettono che a Bakhmut sono in corso “sanguinose battaglie, senza precedenti negli ultimi decenni”. I file “top secret” statunitensi sulla guerra in Ucraina avvertono però della scarsità di mezzi e munizioni.

In Ucraina, attorno a Bakhmut si sta assistente a una battaglia sanguinosissima e senza precedenti con perdite spaventose di uomini e mezzi, sia da parte ucraina sia da parte russa. La conferma arriva dalle stesse forze armate di Kiev che da settimane stanno cercando di resistere attorno alla città diventata l'obiettivo principale dell'offensiva di Mosca nell'Ucraina orientale.

“Al centro dell'area urbana della città di Bakhmut si stanno svolgendo sanguinose battaglie, senza precedenti negli ultimi decenni” ha dichiarato infatti nelle corse ore Serhiy Cherevatyi, portavoce del comando militare orientale dell'Ucraina. “I nostri soldati stanno facendo di tutto in queste battaglie sanguinose e feroci per ridurre la capacità di combattimento del nemico e spezzarne il morale. Ogni giorno, in ogni angolo di questa città, lo fanno con successo” ha aggiunto Cherevatyi nella sua dichiarazione.

In realtà venerdì il Regno Unito ha dichiarato, in un aggiornamento dell'intelligence, che le truppe ucraine sono state costrette a cedere parte del territorio a Bakhmut mentre la Russia ha organizzato nuovi assalti. Il ministero della Difesa russo dal suo canto ha affermato che le unità Wagner hanno preso due aree nella periferia settentrionale e meridionale della città mentre paracadutisti dell'esercito russo stavano sostenendo l'avanzata trattenendo le forze ucraine sui fianchi.

Su entrambi i fronti dunque si assiste a perdite spaventose di vite umane ma anche di armi e mezzi che su Kiev potrebbero però pesare molto di più. Una circostanza che emerge anche dai file "top secret" statunitensi sulla guerra in Ucraina emersi dopo la fuga di notizie che ha investito il Pentagono. Per Washington infatti Kiev deve affrontare carenze di truppe, armi e munizioni, in particolare le difese aeree e l'artiglieria che potrebbero rivelarsi decisive sul campo di battaglia.

Uno dei documenti, datato 23 febbraio e contrassegnato come "segreto", indica ad esempio in dettaglio come i sistemi di difesa aerea S-300 dell'era sovietica saranno esauriti entro il 2 maggio al tasso di utilizzo attuale. Di conseguenza le difese aeree che proteggono le truppe in prima linea a Bakhmut potrebbero essere pesantemente ridotte con tutte le conseguenze del caso. I caccia e i bombardieri russi infatti potrebbero avere più opportunità di attaccare le forze ucraine rivelandosi decisivi

"Se perdiamo la battaglia per i cieli, le conseguenze per l'Ucraina saranno molto gravi" ha ammesso anche Il colonnello Yuri Ihnat, portavoce dell'aeronautica ucraina. I documenti top secret emersi dagli Usa in realtà a questo punto potrebbero dare ancora più forza agli appelli per avere nuovi armamenti e munizioni avanzati a più riprese da Volodymyr Zelensky e dall’Ucraina