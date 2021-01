Uccide la moglie sparandole 14 volte davanti alla figlioletta di 6 anni

Non voleva che postasse sui social foto e video in cui appariva bellissima e sexy. Questo il motivo della discussione culminata nell’omicidio di Eliane Ferreira Siolin, 35 anni, tiktoker brasiliana, il cui marito femmincida si è tolto la vita poco dopo. I fatti sono avvenuti il 24 gennaio scorso, durante un barbecue di famiglia, in presenza della figlia di sei anni.