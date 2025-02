Trump su pace in Ucraina: “Putin rispetterà i patti. Zelensky dittatore? Non posso credere di averlo detto”

video suggerito

Donald Trump ha incontrato il premier britannico Keir Sarmer, arrivato alla Casa Bianca per portare al tycoon l'impegno del Regno Unito ad aumentare la spesa per la difesa al 2,5% del Pil entro il 2027 e al 3% entro il 2035. Insieme alle promesse, il leader britannico ha portato anche un "regalo": una lettera firmata dal re Carlo III che lo invita a una seconda visita di Stato nel Regno Unito.

Al termine dell'incontro, il presidente americano ha definito Starmer un "uomo speciale" e un "negoziatore tosto", affermando poi di voler preservare la relazione con Londra. Nonostante le lodi per il leader del Regno Unito, Starmer ha comunque fatto le sue "pressioni" sul presidente statunitense, complimentandosi prima per "aver aperto la strada per una pace in Ucraina" e chiedendo subito dopo di non lasciare spazio a un accordo che "premi l'aggressore".

In aereo verso gli Stati Uniti, Starmer aveva espresso "preoccupazione" per gli accordi in Ucraina, dove l'Europa sta cercando di convincere il presidente americano a sostenere dopo la pace un contingente di truppe del Vecchio Continente. Senza questo "backstop", secondo Starmer, il cessate il fuoco sarebbe solo "un intervallo prima del ritorno di Putin" perché "la sua ambizione in Ucraina è ovvia". Nonostante i dubbi, in presenza del leader americano ha parlato di "discussione produttiva sul tema".

Entrambi hanno detto ai giornalisti che dovrà esserci prima un accordo di pace che secondo il presidente Usa arriverà "abbastanza rapidamente".

Una garanzia di sicurezza, secondo Trump, sarà l'accordo economico con l'Ucraina per i minerali che il presidente ucraino firmerà oggi. Il presidente americano si è detto "certo" che Putin rispetterà i patti, anche se ha giurato di "essere pronto a verificare". Nel frattempo, Putin ha ammonito ieri le "élite occidentali" a non cercare di sabotare il disgelo Usa-Russia.

Su Zelensky invece, forse anche in vista dell'imminente firma sui minerali, Trump ha voluto "smorzare i toni", facendo marcia indietro di fatto su buona parte delle sue dichiarazioni passate. "Ho grande rispetto per lui, credo zia molto coraggioso" ha detto alla Bbc prima di essere incalzato sulle recenti accuse di essere un "dittatore". "Davvero l'ho detto io? Non posso crederci" per poi sottolineare la "grande ammirazione" per il leader di Kiev. Ha evitato di dire se gli chiederà o meno scusa, passando subito a raccontare "l'incontro molto positivo" avuto in merito alla pace in Ucraina.