Trump si vanta di aver rilanciato gli Usa ma i sondaggi e il caso Epstein spaventano la Casa Bianca: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei primi sei mesi da presidente di Trump e del perché non sono così straordinari come dice.

È online un nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast daily di Fanpage.it che, dal lunedì al venerdì alle 18.00, ti racconta la notizia più importante del giorno.

I primi episodi di "Nel caso te lo fossi perso" saranno accessibili a tutti per qualche mese, per farvi conoscere questo nuovo contenuto di aggiornamento quotidiano. Poi diventerà riservato ai nostri abbonati, sperando che possa rappresentare un ulteriore motivo – se non lo avete già fatto – per abbonarvi e sostenere il nostro lavoro.

Si può ascoltare direttamente qui o su tutte le principali piattaforme audio (qui per Spotify, oppure Apple Podcast o anche Amazon Music).

Trump ha festeggiato i primi sei mesi di mandato da quando si è insediato alla Casa Bianca. In un post su Truth si è autocelebrato, ha parlato di "sei mesi straordinari" e ha esaltato quanto fatto finora. Al punto da sostenere di "aver rilanciato" gli Stati Uniti, che fino a un anno fa, a detta sua, erano un Paese "morto".

Insomma stando alle dichiarazione di Trump, da quando è stato rieletto negli Usa va tutto a gonfie vele. In realtà, le cose sembrano andare diversamente rispetto a quanto il tycoon vuole far credere. In parte lo dimostrano i sondaggi, che lo danno in netto calo rispetto a qualche mese fa. Mentre il caso legato a Jeffrey Epstein – il finanziere condannato per abusi sessuali e morto suicida in carcere nel 2019 – rischia di creargli non pochi problemi (anche tra i suoi stessi sostenitori). Finora il presidente statunitense è sopravvissuto a diversi scandali, ma quest'ultimo – nonostante Trump non risulti formalmente accusato di alcun reato – sembra tenere in tensione la Casa Bianca. La pubblicazione da parte del Wall Street Journal del presunto biglietto osé indirizzato dal tycoon a Epstein per il suo compleanno e risalente al 2003 ha riportato l'attenzione sul caso. Sebbene il presidente lo abbia bocciato come un "falso", la lettera ha alimentato nuovi sospetti e domande sulla natura del loro rapporto e sul suo possibile coinvolgimento nei traffici di Epstein.

Scandali a parte, come dicevamo, Trump ha rivendicato grandi risultati. Ma in realtà il bilancio di questi primi sei mesi non sembra particolarmente positivo. Sul fronte internazionale i grandi conflitti che prometteva di risolvere nel giro di 24 ore, in Ucraina e Medio Oriente, proseguono mietendo altre vittime, mentre sul versante economico la politica dei dazi immobilizza i mercati e minaccia gli equilibri commerciali con partner storici come l'Unione europea. Come se non bastasse, pure sul fronte interno le politiche della sua amministrazione non sembrano convincere più i cittadini americani come agli inizi. A risentire di tutto questo sono gli indici di popolarità e gradimento nei confronti dell'operato del tycoon, ai minimi dal suo insediamento.

Se questo contenuto ti è piaciuto e vuoi accedere ai contenuti esclusivi e sostenere il nostro lavoro, abbonati a Fanpage.it cliccando qui.