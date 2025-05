Trump minaccia di nuovo dazi pesantissimi contro l’Europa, ma poi sospende tutto: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo di un nuovo capitolo della guerra commerciale di Donald Trump: prima ha annunciato dazi pesantissimi al 50% contro l’Unione europea, per poi sospendere tutto fino al prossimo 9 luglio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Donald Trump ha di nuovo minacciato dei dazi pesantissimi, al 50%, contro l’Unione europea per poi rimandare il tutto al prossimo 9 luglio – dopo una telefonata con Ursula von der Leyen – e cercare nel frattempo di negoziare con Bruxelles.

“Le nostre trattative con l’Europa non stanno andando da nessuna parte" Per questo propongo dazi diretti al 50% per l’Unione europea, a partire dal primo giugno”, aveva inizialmente scritto Trump su Truth. Circa 48 ore più tardi è arrivato il post di von der Leyen, su X questa volta: “Ottima chiamata con Trump. L’Unione europea e gli Stati Uniti condividono la relazione commerciale più stretta e importante del mondo. Samo pronti a far avanzare i negoziati con rapidità e decisione. Per raggiungere un buon accordo abbiamo bisogno di tempo, fino al prossimo 9 luglio”.

Intanto però le dichiarazioni del presidente statunitense hanno avuto un impatto non da poco sui mercati e sulle imprese pesa tutta questa incertezza. Ora ci sono appena una quarantina di giorni di tempo per trovare un accordo ed evitare il disastro economico.

