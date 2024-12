video suggerito

Trump dopo l’incontro con Zelensky alla riapertura di Notre Dame: “Kiev vuole un accordo con Mosca” Il presidente americano Donald Trump ha fatto sapere che Kiev è “pronta a un accordo con la Russia” e che tocca a Mosca “mettere fine alla follia della guerra”. “Conosco bene Vladimir Putin – ha detto -. Questo è il suo momento di agire”. Zelensky: “Importante che la pace sia giusta”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da neoeletto presidente Usa, Donald Trump ha commentato non solo gli avvenimenti di questa notte a Damasco, ma ha anche analizzato la situazione in Ucraina, al momento "preoccupazione cruciale per Mosca". "Assad è fuggito, la Russia guidata da Putin non era più interessata a proteggerlo. Poi non c'era motivo per ci Mosca dovesse essere lì, hanno perso tutti gli interessi per la Siria a causa dell'Ucraina dove circa 600mila soldati sono rimasti feriti o sono morti. Una guerra che non avrebbe mai dovuto esserci e che potrebbe continuare per sempre" ha scritto in un post sul suo social Truth.

"Russia e Iran sono indeboliti in questo momento – ha continuato – uno a causa di Kiev e l'altro a causa di una cattiva economia, di Israele e dei suoi successi sul campo di battaglia".

Poi sottolinea: "Il presidente ucraino Zelensky vorrebbe concludere un accordo con la Russia e fermare questa follia. Hanno perso 400mila soldati e molti più civili in modo assurdo. Dovrebbe esserci un cessate il fuoco immediato e l'inizio dei negoziati. Troppe vite vengono sprecate inutilmente, troppe famiglie distrutte e se si continua così, può trasformarsi in qualcosa di molto più grande e molto peggio. Conosco bene Vladimir, questo è il suo momento per agire. La Cina può aiutare. Il mondo sta aspettando!"-

Il neoeletto presidente vuole quindi impegnarsi per un accordo di pace tra Kiev e Mosca, in guerra dal 2022, quando Putin ordinò all'esercito di invadere l'Ucraina. Proprio ieri Donald Trump ha incontrato il leader ucraino Volodymyr Zelensky a Parigi, prima della cerimonia di riapertura di Notre Dame. In. questa occasione, Zelensky ha detto al presidente USA che qualsiasi accordo con la Russia per mettere fine alla guerra in Ucraina dovrà essere "giusto".

Poche ore dopo il primo incontro Trump-Zelensky, il presidente Usa Joe Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 988 milioni di dollari per l'Ucraina. Gli armamenti comprendono droni, munizioni per lanciarazzi di precisione Himars, nonché equipaggiamento e pezzi di ricambio per i sistemi di artiglieria, carri armati e veicoli blindati.

L'incontro, sottolinea il Guardian, era di enorme importanza per Zelensky, visto il timore diffuso a Kiev che Trump possa mediare un accordo con importanti concessioni territoriali a Mosca. Inoltre, il leader di Kiev vorrebbe che l’adesione dell’Ucraina alla NATO non venisse cancellata durante le trattative. "Vogliamo tutti la pace, ma vogliamo anche che sia giusta anche per noi e che la Russia, Putin, o qualsiasi altro aggressore non abbiano la possibilità di tornare" ha sottolineato ancora Zelensky, ringraziando Trump per la sua "incrollabile determinazione".