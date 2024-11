Travestiti da orso danneggiano le proprie auto per frodare l’assicurazione: incastrati dai video In quattro arrestati in California dopo aver finto tre attacchi di orso alle loro auto per richiedere un risarcimento e truffare l’assicurazione. Per essere credibili hanno fornito anche un video che li ha incastrati. A casa trovato anche il costume da orso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Quattro persone sono state arrestate nella California meridionale, in Usa, con l’accusa di frode assicurativa dopo aver affermato che le loro auto erano state distrutte da un orso ma in realtà era uno di loro travestito da orso. I quattro avevano pensato anche di filmare i presunti attacchi ma proprio il video delle telecamere di sorveglianza usati per richiedere il risarcimento dei danni li ha incastrati.

Come ha comunicato il Dipartimento per le assicurazioni della California, l'indagine a loro carico era iniziata dopo che una compagnia assicurativa aveva sospettato una frode segnalando il caso. La denuncia affermava che il 28 gennaio 2024 un orso era entrato nella Rolls Royce Ghost parcheggiata davanti a una struttura a Lake Arrowhead e aveva causato danni interni al veicolo. Per rendere la cosa credibile, era stato fornito alla compagnia assicurativa anche un filmato che mostrava il presunto orso nel veicolo.

Proprio il filmato però ha destato non pochi dubbi, prima nell’assicurazione e poi nel Dipartimento statale. L’indagine ha portato a un esame attento del video che ha stabilito che l'orso era in realtà una persona in costume da orso. Indagando sui fatti, i detective hanno trovato altre due richieste di risarcimento assicurativo per attacco di orso con due diverse compagnie assicurative ma con la stessa data e nello stesso luogo. Ognuna di queste richieste riguardava due veicoli diversi, una Mercedes G63 AMG e una Mercedes E350. Anche in questi casi era stato fornito un filmato alle compagnie assicurative per avvalorare le richieste.

Quello che si vede nei filmati, però, non sembrava affatto un orso. Per assicurarsi ulteriormente che non si trattasse effettivamente di un animale, il Dipartimento ha fatto esaminare i tre presunti video di orsi da un biologo del California Department of Fish and Wildlife. La perizia ha stabilito chiaramente che quello era un essere umano con un costume da orso.

Per i quattro uomini, tutti tra i 26 e i 39 anni, è scattato un mandato di perquisizione domiciliare durante il quale i detective hanno trovato in casa anche il costume da orso usato per la truffa. Per i quattro sono scattati così gli arresti per una frode assicurativa valutata in oltre 141 dollari.