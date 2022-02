Traghetto Olympia, trovato morto carbonizzato uno dei passeggeri a bordo Il cadavere della vittima era completamente carbonizzato in un camion che si era imbarcato sul traghetto Euroferry Olympia.

A cura di Antonio Palma

È stato trovato morto uno dei passeggeri considerati dispersi a bordo del traghetto Euroferry Olympia andato a fuoco venerdì scorso a nord di Corfù, mentre era in navigazione tra la Grecia e l'Italia. La notizia che nessuno voleva sentire purtroppo è stata data dalla guardia costiera greca che sta coordinando i soccorsi. Il cadavere della vittima era completamente carbonizzato in un camion che si era imbarcato. Lo riferiscono i vigili del fuoco che stanno ispezionando ora la nave metro per metro per trovare gli undici passeggeri che sono ancora dati per dispersi. Dopo lo spegnimento delle fiamme, infatti, il traghetto Euroferry Olympia è stato rimorchiato in un luogo sicuro nel nord di Corfù dove si sta cercando di far raffreddare le parti più roventi prima di entrare per ispezionarle.

Trovato vivo uno dei dispersi del traghetto Olympia

La tragica notizia del ritrovamento del cadavere di un passeggero segue la più lieta notizia del ritrovamento di uno dei dispersi vivo e in buone condizioni. Si prosegue ora con le ricerche fino a individuare altri sopravvissuti o vittime che siamo rimaste bloccate. "Siamo ottimisti sul fatto che possiamo trovare altri ed è per questo che stiamo continuando l'attività" ha spiegato uno dei soccorritori. La scoperta del cadavere nel camion a bordo nave purtroppo conferma le ipotesi dello stesso comandante del traghetto secondo il quale qualcuno potrebbe essersi attardato dopo l’ordine di abbandono nave per prendere qualcosa sui mezzi imbarcati.

Traghetto Olympia sottoposto a ispezione prima della partenza

Intanto la società Grimaldi ha fatto sapere che l’ispezione di sicurezza delle autorità elleniche prima della partenza aveva dato il via libera dopo aver raccolto risultati soddisfacenti. "Come per tutte le altre navi del Gruppo Grimaldi, sia le cabine che le aree comuni della Euroferry Olympia vengono sottoposte a regolare pulizia e sanificazione, mentre i lavori di manutenzione sono all'ordine del giorno. Le buone condizioni della nave sono state, infatti, confermate lo scorso 16 febbraio a Igoumenitsa, dove l'Euroferry Olympia è stata sottoposta dalle autorità greche a un'ispezione di Port State Control (che ha riguardato anche i sistemi di rilevazione fumi e antincendio), conclusasi con risultati soddisfacenti" rileva, in una nota, la compagnia armatrice.