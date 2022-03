Strane interferenze sopra Kaliningrad, dove la Russia ha una base missilistica nel cuore dell’Europa Molti piloti hanno notato interferenze nel GPS vicino all’area di Kaliningrad tanto che l’autorità finlandese ha emesso un avviso di pericolo ma la fonte del disturbo è sconosciuta.

A cura di Antonio Palma

Da diversi giorni uno strano fenomeno ha attirato l'attenzione delle autorità per l'aviazione di alcuni Paesi scandinavi: tutti gli aerei che si trovano a sorvolare la zona attorno all'enclave russa di Kaliningrad subiscono una improvvisa interferenza con i loro segnali GPS. I primi casi segnalati sabato scorso dall'aviazione finlandese s poco dopo che il presidente finlandese Sauli Niinistö ha incontrato l'omologo statunitense Joe Biden a Washington per discutere di una eventuale collaborazione in chiave difensiva del Paese con la Nato dopo l'invasione russa dell'Ucraina. I casi si sono poi moltiplicati nei giorni seguenti ma per ora nessuna si azzarda a dare una riposta definiva sulle cause anche alla luce dell'attuale clima geopolitico della regione. Nella zona di Kaliningrad infatti la Russia ha una base missilistica nel cuore dell'Europa. L'enclave, incastonata tra i Paesi Nato come Polonia e Lituania e il Mar Baltico, infatti è bastione militare e principale base navale del Flotta del Baltico.

Le autorità finlandesi infatti dichiarano di essere ancora impegnate ad esaminare i dati raccolti mentre il primo ministro Sanna Marin ha detto a Reuters di non avere informazioni sulla fonte né sul fatto che abbia avuto origine in Russia. "Se accertiamo che le interferenze ai volti siano causati da influenze esterne, sarebbe sicuramente detto pubblicamente", ha detto Marin. Secondo l'agenzia finlandese per i trasporti, almeno dieci aerei hanno segnalato disturbi insoliti nei segnali GPS vicino al confine orientale della Finlandia con la Russia dalla scorsa domenica. "Negli ultimi giorni i nostri piloti hanno notato interferenze nel GPS vicino all'area di Kaliningrad", ha confermato al Guardian un portavoce della compagnia di bandiera finlandese.

Anche la compagnia aerea lituana Transaviabaltika ha dichiarato di essere stata costretta a cancellare 18 voli tra Helsinki e Savonlinna, nella Finlandia orientale, dopo che la mancanza del GPS ha reso impossibile l'atterraggio in sicurezza. “Abbiamo fatto tre tentativi di volo a Savonlinna. Finora non ci siamo riusciti", ha detto a Reuters un manager di Transaviabaltika. In attesa di chiarire il problema , l'autorità dei trasporti finlandese ha chiesto alle compagnie aeree di allertare i piloti sulla situazione emettendo una notifica ufficiale di avviso. Al contempo però l'agenzia ha assicurato che il volo rimane ancora sicuro poiché le compagnie aeree hanno procedure operative per malfunzionamenti del GPS. Già alcuni anni fa il governo finlandese aveva affermato che i segnali GPS del paese erano stati intenzionalmente interrotti nella regione della Lapponia settentrionale additando la Russia come possibile fonte. Allo stesso tempo, il ministero della Difesa norvegese ha affermato in passato che le forze russe nell'Artico hanno disturbato i segnali di posizione GPS durante una grande esercitazione NATO nel paese.