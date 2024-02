Stoltenberg sul conflitto Russia-Ucraina: “Nato si prepari al confronto decennale con Mosca” Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che l’Alleanza altlantica deve aumentare la produzione, passando dai tempi previsti in situazioni di pace a ritmi più convulsi “da conflitto” per far fronte a una possibile minaccia russa. “Non vogliamo una guerra con Mosca – ha asserito – ma la deterrenza funziona solo se è credibile” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha affermato che l'Alleanza atlantica deve prepararsi "alla possibilità di un conflitto decennale con la Russia" e quindi ad espandere "rapidamente" l'industria della difesa dei Paesi membri, passando dai ritmi lenti previsti in tempo di pace a ritmi di produzione più veloci da conflitto.

"La Nato non vuole una guerra con la Russia – ha dichiarato Stoltenberg in un'intervista alla Welt am Sonntag – ma dobbiamo prepararci a un confronto che potrebbe durare decenni". Secondo Stoltenberg, se Vladimir Putin dovesse vincere in Ucraina, "non c'è garanzia che l'aggressione russa non possa estendersi ad altri Paesi". L'economista e politico norvegese ha dichiarato al quotidiano tedesco che per il momento la miglior difesa è sostenere l'Ucraina e investire nelle capacità militari della Nato. "La deterrenza – ha spiegato – funziona solo se è credibile. Dobbiamo ricostruire ed espandere la nostra base industriale più velocemente in modo da aumentare le forniture all'Ucraina e rifornire le nostre scorte".

L'invito del segretario generale Nato è quindi quello di investire nella produzione bellica e nel rifornimento delle scorte che oggi servono per aiutare l'Ucraina, ma che domani potrebbero essere utili a far fronte a una "minaccia russa", su scala più ampia. Il segretario generale dell'Alleanza ha quindi chiesto alle aziende europee del settore della difesa ordini più numerosi e rapidi per scongiurare una vittoria di Vladimir Putin sul suolo di Kiev e per evitare che il conflitto voluto dalla Russia possa diventare sempre più ampio, fino a coinvolgere altri Paesi vicini all'Alleanza. Secondo quanto dichiarato da Stoltenberg, però, la Nato non ha intenzione di aprire un conflitto armato con la Russia, ma deve "prepararsi alla difesa".