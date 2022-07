Sri Lanka, attacco alla residenza del presidente Rajapaksa, il video dell’assalto La residenza del presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, è stata presa d’assalto da una folla di manifestanti inferociti, costringendolo a scappare, protetto dall’esercito.

A cura di Giacomo Andreoli

Una folla inferocita e il presidente costretto a scappare. È un assalto in piena regola quello andato in scena a Colombo, capitale dello Sri Lanka, nella residenza ufficiale di Gotabaya Rajapaksa, dal 2018 al vertice dello Stato. A riferirlo, condividendo anche il video dell'assalto, è l'agenzia di stampa Afp, che cita una fonte del ministero della Difesa locale.

Il Paese è in un momento di crisi economica e sociale profonda, la peggiore degli ultimi decenni, vista la carenza di moneta estera che ha fortemente limitato le importazioni di cibo, medicine e carburante. La popolazione, dunque, è stremata e il presidente non ha dato le risposte che la nazione si attendeva. Sono 22 milioni le persone che vi abitano, con una povertà dilagante, tant'è che anche lo scorso anno (prima dell'inizio di questa tempesta finanziaria) il 6% della popolazione non aveva accesso nemmeno all'acqua potabile. Finora le proteste, che sono partite addirittura lo scorso marzo, erano state pacifiche, ma ora gli animi si sono surriscaldati. Il palazzo presidenziale, come si vede nei video diffusi dall'agenzia di stampa e sui social media da utenti comuni, è stato attaccato, con le stanze invase dai manifestanti.

I manifestanti hanno portato diverse bandiere dello Sri Lanka, come a dire che il Paese è oramai anni luce distante dal suo leader e alcuni vessilli neri. Quindi hanno gridato in coro "Vai a casa". Il presidente Rajapaksa è scappato e ora è protetto dall'esercito. Una fonte del ministero della Difesa fa sapere che rimane saldamente alla guida dello Sri Lanka e che ora si trova in un luogo sicuro, dove la sua vita non può essere messa in pericolo. La rabbia nel Paese, però, continua a montare e questa mossa difensiva e non dialogante del presidente rischia di esacerbare ancora di più gli animi e generare scontri e violenze.