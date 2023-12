“Spari come quelli di un cannone, poi siamo scappati”: il racconto di Dario da Praga dopo la strage La testimonianza a Fanpage.it di Dario, romano in vacanza a Praga dove oggi c’è stata una sparatoria all’Università Charles in cui sono morte 15 persone: “Io e la mia ragazza eravamo nel quartiere ebraico. Abbiamo udito spari da fucile di grosso calibro e visto persone correre. Poi siamo scappati”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

"Io e la mia compagna eravamo nel quartiere ebraico quando abbiamo cominciato a sentire le sirene della polizia che si avvicinavano e spari di fucile di grosso calibro".

A parlare a Fanpage.it è Dario, giovane romano in vacanza con la fidanzata a Praga, dove oggi un giovane di 24 anni, David Kozak, ha aperto il fuoco al quarto piano della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Karlova provocando la morte di 15 persone e il ferimento di altre 24. Una vera e propria strage che secondo gli inquirenti è stato un "attacco premeditato".

Dario, così come centinaia di connazionali, si stava godendo le vacanze nella Capitale ceca, famosa per i suoi mercatini di Natale, quando si è verificata la sparatoria e per altro si trovava in una zona vicinissima all'Università.

"Eravamo in via Siroka, esattamente alle spalle dell'edificio in cui c'è stata la strage. A un certo punto abbiamo cominciato a sentire le sirene della polizia che si avvicinavano e spari di fucile di grosso calibro. Abbiamo pensato che fosse una manifestazione, con spari di cannone e all'inizio non gli abbiamo dato peso. Poi, abbiamo visto gente correre e scappare via".

È stato a quel punto che i due hanno realizzato cosa stava succedendo. "Ci sono passati accanto due militari armati di tutto punto che andavano verso l'università, che si trovava a meno di 30 metri da dove eravamo noi. Poi, siamo scappati, abbiamo avuto paura".

Dario e la sua compagna stanno bene. Intanto, per tutti gli italiani che si trovano a Praga il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina ha pubblicato subito dopo l'attentato un aggiornamento: "A seguito della sparatoria all'Università Karlova a Praga il 21 dicembre 2023, le autorità locali hanno momentaneamente chiuso Piazza Jan Palach in zona Praga 1 e i mezzi di trasporto sono stati deviati. Si raccomanda di evitare la zona e di seguire le indicazioni delle autorità locali per ogni sviluppo. Per emergenze l'Ambasciata d'Italia a Praga può essere contattata al numero +420603517770″, si legge.