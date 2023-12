A Praga sparatoria all’Università, almeno 10 morti e 30 feriti: “Neutralizzato il responsabile” Sparatoria nella facoltà di Lettere dell’Università di Praga. Secondo quanto reso noto dalla Polizia, ci sarebbero almeno 10 morti e 30 feriti. La zona è stata completamente chiusa al traffico. Neutralizzato il responsabile della strage. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

686 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una sparatoria si è verificata oggi a Praga nella facoltà di Lettere, Filosofia ed Arte dell'Università situata nel centro della Capitale ceca, a Náměstí Jan Palach. È di 10 morti e una trentina di feriti, di cui 9 in modo grave, il bilancio, che potrebbe ancora cambiare. L'attentatore è stato eliminato.

Gli agenti di polizia di Praga sarebbero intervenuti in seguito alla segnalazione di una sparatoria. Stando a quanto reso noto in un post della stessa Università, si tratterebbe di un cecchino che fino a poco fa si trovava al quarto piano dell'edificio. L'uomo sarebbe stato neutralizzato secondo quanto scrive la polizia su X. A chi si trova nella struttura, si consiglia di non uscire dalle aule universitarie e di barricarsi utilizzando i mobili.

Anche il ministro dell'Interno ceco, Vit Rakusan, ha confermato che è morta la persona che oggi ha aperto il fuoco nell'università di Praga facendo morti e feriti. Parlando alla televisione pubblica, ha anche detto che non ci sono altri sospetti e quindi non ci sono imminenti pericoli per la popolazione che viene comunque esortata a collaborare con la polizia. .

Leggi anche Politico litiga durante consiglio comunale e fa esplodere 2 granate: almeno 26 feriti in Ucraina

Gli agenti hanno perlustrando tutta la zona per assicurarsi che non ci siano altri attentatori, ha detto il sindaco Bohuslav Svoboda alla televisione ceca, aggiungendo in un post su X di essere "totalmente choccato per quanto successo". Anche il presidente ceco, Petr Pavel, ha espresso sui social media le proprie condoglianze ai familiari delle vittime.

Stando a quanto si vede dalle prime immagini diffuse dalle persone che si trovavano nei pressi dell'università quando il cecchino ha aperto il fuoco, la sparatoria sarebbe stata opera di una persona localizzata sul tetto della struttura universitaria situata nel centro cittadino di Praga. Alcune persone presenti nell'ateneo sarebbero ancora chiuse nelle aule, mentre altre sono state fatte evacuare. Deviati anche tram e autobus. Sul posto si recherà anche il ministro degli Interni Vi't Rakusan, che una volta arrivato farà il punto della situazione.

Non sono ancora state rese note le generalità del cecchino che ha aperto il fuoco su studenti e personale universitario. Ulteriori notizie sulla sua identità saranno rese note nelle prossime ore.