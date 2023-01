Spari a Gerusalemme vicino a sinagoga, almeno otto morti e decine di feriti. Ucciso l’aggressore Almeno 8 persone sono state uccise in una sparatoria verificatasi questo pomeriggio nel quartiere di Neve Yaakov a Gerusalemme nei pressi di una sinagoga. L’assalitore sarebbe stato “neutralizzato”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Nexta.

Almeno otto persone sono state uccise e una decina sono state ferite dopo essere state raggiunte da colpi d'arma da fuoco in una sparatoria nel quartiere di Neve Yaakov a Gerusalemme.

Il bilancio dell'attentato è stato confermato dal Ministero degli Esteri di Israele, che ha sottolineato i paramedici sono arrivati sul luogo della sparatoria e stanno provvedendo a dare tutte le cure necessarie a coloro che sono rimasti feriti.

Lo hanno riferito fonti del Pronto soccorso Magen David Adom, secondo cui l'assalitore è stato "neutralizzato" dalla polizia dopo un tentativo di fuga. Secondo alcuni media i fatti sarebbero avvenuti vicino a una sinagoga da dove stavano uscendo la maggior parte delle vittime quando è iniziata la sparatoria.

"Abbiamo visto una donna e 4 uomini sdraiati sulla strada. Hanno riportato ferite da arma da fuoco e non avevano segni di vita e abbiamo dovuto confermare immediatamente la loro morte", ha detto il paramedico dell'MDA Fadi Dekidek al Jerusalem Post. "Altri tre feriti, tra cui una donna di 70 anni in condizioni critiche, sono stati portati all'ospedale Hadassah di Mount Scopus", ha aggiunto.

Screen da Twitter.

Tra i feriti trasportati in ospedale ci sarebbero anche un ragazzo di 20 anni in gravi condizioni e un altro di 14 anni in condizioni medio-gravi.

Decine di agenti sono stati inviati sul posto. I resoconti dei media in lingua ebraica affermano che la polizia sta cercando possibili ulteriori sospetti che potrebbero aver aiutato l'uomo armato.

In aggiornamento.