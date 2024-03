“Sono morta ma non mi sono arresa” il video postumo di Paola dopo il suicidio assistito in Svizzera “La morte assistita non significa arrendersi. In realtà, si tratta di riprendere il controllo. Non si tratta della morte. È una questione di dignità” ha spiegato Paola Marra, la 53enne londinese che ieri si è sottoposta a suicidio assistito in Svizzera dopo una lunga battaglia contro il cancro e a favore di una legge sulla morte assistita anche nel Regno Unito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

“Mentre guardate questo video sono già morta. Ma guardarlo potrebbe aiutare a cambiare le leggi sulla morte assistita", sono le parole espresse in un video postumo da Paola Marra, la 53enne londinese che ieri si è sottoposta a suicidio assistito in Svizzera dopo una lunga battaglia contro il cancro e a favore di una legge sulla morte assistita anche nel Regno Unito. La clip è stata pubblicata nelle scorse ore, nel giorno immediatamente seguente alla morte della donna presso la clinica Dignitas di Zurigo, in Svizzera.

Alla clinica svizzera la donna si è rivolta dopo aver lottato contro un cancro terminale all’intestino dal 2021, chiedendo ripetutamente un cambiamento delle leggi locali in materia in Inghilterra. In una lettera scritta prima della sua partenza in Svizzera, la donna ha chiesto nuovamente ai leader dei partiti britannici di avviare “un progresso reale nel dare alle persone in fin di vita la speranza di una vera scelta nel Regno Unito” entro il primo anniversario della sua morte.

Marra ha registrato il video con il fotografo Rankin alla fine dell'anno scorso, quando sapeva di voler porre fine alla sua vita in Svizzera per evitare le sofferenze estreme che avrebbe probabilmente dovuto affrontare in patria. La 53enne, ex manager dell'industria musicale, aveva detto al Guardian che sarebbe stato “folle” se la pratica non fosse stata legalizzata nel Regno Unito nei prossimi due anni.

"Sto scegliendo la morte assistita perché mi rifiuto di lasciare che una malattia terminale detti i termini della mia esistenza. Il dolore e la sofferenza possono diventare insopportabili. È una lenta erosione della dignità, la perdita di indipendenza, la perdita di tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. La morte assistita non significa arrendersi. In realtà, si tratta di riprendere il controllo. Non si tratta della morte. È una questione di dignità" ha spiegato Paola Marra.

"Centinaia di milioni di persone in tutto il mondo hanno ora accesso a qualche forma di morte assistita”, ha affermato nella lettera la 53enne, esortando: “È ora che le persone in fin di vita anche nel Regno Unito abbiano il diritto di scegliere una morte serena". La donna ha speso circa 15.000 sterline per togliersi la vita alla clinica Dignitas e per questo ha ricordato che le persone che non possono permetterselo “vengono costrette dalla legge a sopportare una morte dolorosa".