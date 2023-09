Sognava da sempre di imparare a leggere e scrivere: a 92 anni frequenta la scuola per la prima volta Salima Khan, una donna indiana di 92 anni, ha dimostrato che nulla è impossibile. Anche andare a scuola per la prima volta alla sua età. Così, accompagnata dai suoi bisnipoti ha coronato uno dei suoi più grandi sogni.

Dal video pubblicato sul profilo Twitter di Time of India

Non è mai troppo tardi per imparare qualcosa. A dimostrarlo è Salima Khan, 92enne di origini indiane che ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni: imparare a scrivere, leggere e contare. La bisnonna proveniente da un villaggio di Bulandshahr, nell'Uttar Pradesh, nel Nord dell'India, si è seduta tra i banchi di scuola per la prima volta.

Salima è nata nel 1931 e si è sposata molto presto, a soli 14 anni, a quel tempo le scuole nel villaggio non esistevano. Poi è diventata madre e ha dovuto prendersi cura dei suoi figli. Per tutta la vita ha sognato di poter imparare a leggere e scrivere e la sfida intrapresa ha ispirato a sua volta altre venticinque donne del villaggio che si sono unite a lei e agli studi.

La bisnonna indiana è rimasta analfabeta fino a quest'anno, poi sei mesi fa la decisione di iniziare a frequentare le lezioni in una scuola in compagnia di altri bambini delle elementari. In poco tempo, Salima è diventata una vera e propria star internazionale grazie a un video pubblicato sui social media che la ritrae mentre conta da uno a cento. "Non sapevo riconoscere il valore delle banconote e i miei nipoti mi ingannavano sempre chiedendomi ancora denaro" ha raccontato a una giornalista del Time of India.

"Ricordo il primo giorno di scuola quando la preside mi ha consegnato un libro. Le mie mani tremavano, non sapevo tenere neanche una penna ed ero molto nervosa" ha confidato la donna.

A differenza di quello che normalmente accade, questa volta sono stati i bisnipoti ad accompagnare Salima tutte le mattine a scuola. Un gesto che ha invogliato tutte quelle donne che come lei, desideravano studiare e realizzare i propri sogni. "Ogni giorno mi svegliavo con le urla gioiose degli alunni che entravano a scuola di fronte casa mia e dentro di me bruciava il desiderio di entrare e imparare a studiare" ha continuato a raccontare.

Ora Salima, dopo aver frequentato sei mesi di istruzione e sostenuto anche un esame, è a tutti gli effetti una studentessa alfabetizzata in grado finalmente di leggere, scrivere e contare. Anche la preside della sua scuola elementare, la dottoressa Pratibha Sharma ha spiegato: "Salima è venuta da noi circa otto mesi fa e ha chiesto se potevamo concederle un posto in classe. È complicato educare allo studio una persona così anziana, infatti all'inizio eravamo titubanti. Ma la sua passione per lo studio nell'autunno della sua vita ci ha fatto cambiare idea".

Infine, anche la sua bisnipote ha commentato la coraggiosa sfida intrapresa dalla bisnonna: "Vederla entrare a scuola ci riempie di tanta speranza."