Siria, bambino di 9 anni arrestato per aver imbrattato una foto di Assad Un bimbo di 9 anni è stato arrestato in Siria per aver insultato il presidente del Paese, il dittatore Bashar al Assad. Il piccolo, il cui nome è Muhammad al Ali, è chiuso da dieci giorni all’interno di un penitenziario dopo essere stato fermato dalla polizia segreta siriana con l’accusa di aver offeso l’immagine del Capo dello Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un bambino di nove anni è stato arrestato in Siria per aver insultato il presidente del Paese, il dittatore Bashar al Assad. Il bimbo, il cui nome è Muhammad al Ali, è chiuso da dieci giorni all'interno di un penitenziario dopo essere stato fermato dalla polizia segreta siriana con l'accusa di aver offeso l’immagine del Capo dello Stato. A rendere nota la vicenda è l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, che ha confermato quanto riferito in un primo momento dai media locali di Homs. Muhammad è stato arrestato perché sorpreso a scrivere su una delle foto di Assad presenti nella scuola di Marj Qata, località a ovest di Homs, terza città siriana a nord di Damasco.

Il bimbo, che frequenta la quarta elementare, è stato prima rimproverato e picchiato dal preside della scuola. Come se non bastasse però ben presto sono arrivati gli agenti della Sicurezza politica, una delle quattro principali agenzie di controllo e repressione del governo siriano, che lo hanno portato via e condotto in carcere. "Da dieci giorni il bambino è rinchiuso in una cella della sede della Sicurezza politica nella città di Homs e i genitori chiedono ogni giorno il suo immediato rilascio", riferisce l'Osservatorio.

Non è la prima volta che in Siria dei bambini vengono arrestati con l'accusa di vilipendio. Tredici anni fa scoppiarono in Siria proteste popolari anti-governative innescate, nel febbraio del 2011, dall'arresto nella regione meridionale di Daraa, da parte dei servizi di sicurezza di Damasco, di alcuni minori considerati colpevoli di aver scritto sui muri della scuola slogan inneggianti alle allora proteste arabe a Tunisi e in Egitto. Alle proteste del marzo del 2011 le autorità siriane risposero con una sanguinosa repressione governativa poliziesca e militare, degenerata in una guerra civile, successivamente trasformata in una guerra ancora in corso su scala regionale e internazionale. L'Onu nei giorni scorsi ha affermato che il conflitto siriano ha ucciso più di mezzo milione di persone.