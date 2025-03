Scorte di cibo e acqua per 72 ore, l’Europa si prepara alle catastrofi: la nuova puntata di “Nel caso te lo fossi perso”

video suggerito

A cura di Annalisa Girardi

In questa puntata cerchiamo di capire cosa c'è nella "Strategia europea della preparazione", il piano presentato oggi dalla Commissione Ue per arrivare preparati a qualsiasi tipo di crisi, sia che si tratti di una nuova pandemia, di una catastrofe naturale o di una guerra. Questo piano prevede che tutti si attrezzino con scorte di acqua, cibo e medicinali per almeno 72 ore, esercitazioni comuni e un hub di crisi europeo per coordinare meglio la risposta. E ancora, verrà rafforzata la collaborazione tra il pubblico e il privato, in modo che ad esempio le imprese possano aiutare a garantire velocemente dei materiali essenziali, o beni di vario genere.

Si tratta di "essere consapevoli dei pericoli e prepararsi ad affrontarli, non di voler creare panico. Significa evitare di avere del panico e reazioni irrazionali, come quelle che abbiamo visto durante la pandemia", ha spiegato la commissaria europea alla Gestione delle crisi, Hadja Lahbib. Tuttavia, non sono mancate le polemiche, come ad esempio quelle degli europarlamentari del Movimento Cinque Stelle, che hanno accusato la Commissione di fare terrorismo psicologico.

