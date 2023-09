Scomparso in Colorado due anni fa, lo ritrovano in un rifugio in Kansas: la storia del cane Panda Panda, un bull terrier bianco, aveva 5 anni quando è scomparso in Colorado. Dopo due anni, viene ritrovato in Kansas, nel rifugio di un’associazione che lo ha curato e ha rintracciato i suoi proprietari grazie alla scansione del microchip.

Panda, il bull terrier scomparso nel 2021, con i suoi padroni

Un'incredibile storia arriva dagli Stati Uniti: Panda, un bull terrier bianco sparisce due anni fa in Colorado e viene ritrovato il 18 agosto, in Kansas, a quasi 750 chilometri di distanza. "Quando è entrato nel nostro rifugio, il cane era molto impaurito e non si lasciava avvicinare dal personale. Aveva avuto delle ferite abbastanza gravi" ha raccontato l'associazione americana Helping Hands Humane Society, che ha trovato il randagio.

I volontari del rifugio con sede a Topeka, sono riusciti a rintracciare i proprietari grazie alla scansione del microchip: un piccolo dispositivo elettronico che viene introdotto sotto la cute del cane, affinché possa essere identificato. "Il nostro staff li ha subito informati e ha fatto sapere loro che il cane avrebbe ricevuto cure e coccole nella sua "nuova" famiglia. – ha spiegato l'associazione – Loro ci hanno detto che il suo nome era "Panda" e che conosceva i comandi in lingua spagnola.

Il bull terrier era sparito a Natale 2021 e i suoi proprietari lo stavano cercando senza sosta da quel giorno: "Non sappiamo come sia stato possibile che arrivasse fin qui. È un mistero." ha ancora aggiunto l'associazione.

"Nel momento in cui sono arrivati i suoi padroni, li ha annusati e ha riconosciuto la sua lingua, era così eccitato. Quello che abbiamo visto è un cane completamente diverso rispetto a quando l'abbiamo conosciuto la settimana prima. Si è persino lasciato accarezzare dallo staff che, nei giorni scorsi, aveva cercato di lavorare con lui".

Un vero e proprio lieto fine per Panda, ora 7 anni, capace di far piangere i volontari dell'associazione che lo ha trovato e salvato. "Adesso può recuperare il tempo che ha perso, accanto ai suoi cari e riprendere la sua vita normale. Dopo un lungo periodo di separazione può tornare ad essere un cane domestico, sotto un tetto e coccolato da tanto amore" ha concluso.