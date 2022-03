Scappa dalla guerra in Ucraina e ritrova il gatto in Polonia: la foto che fa commuovere La foto che restituisce la speranza: scappano dall’Ucraina ma smarriscono il gatto. Lo hanno ritrovato dall’altra parte del confine.

Un po' di speranza e di amore in mezzo al dolore della guerra. Un bambino era scappato dall'Ucraina insieme ai suoi genitori per raggiungere il paese più vicino oltre al confine polacco. Nel trambusto della fuga, la famiglia aveva perso il gatto, scappato dal trasportino. E chissà che non abbiano avuto un ruolo nella vicenda e nel suo lieto fine proprio gli angeli di Przemyśl, il gruppo di veterinari e animalisti che sono riusciti a salvare oltre 400 animali domestici e non in due settimane.

Una notizia che serve a dare la speranza

La foto è diventata virale e ha fatto il giro del web. Il bambino, alla fine, è riuscito a ritrovare il suo gatto proprio in Polonia. Le lacrime agli occhi, guarda in camera e lo tiene stretto. Il gatto sarebbe stato smarrito proprio al confine, scappato dal trasportino che si era aperto nel fuggi fuggi generale. È una notizia che restituisce speranza, una storia certamente minore nella narrazione drammatica della guerra. Ma, proprio come è accaduto nel caso del ‘fantasma di Kiev‘, questo tipo di racconto serve sicuramente come supporto morale in giorni sempre più duri per la popolazione ucraina, coinvolta in uno dei momenti più difficili della storia.

L'attenzione sugli animali è alta

C'è grande attenzione anche sugli animali, domestici e non. La storia di Przemyśl, la città che si trova in Polonia al confine con l'Ucraina, è indicativa. I veterinari e gli animalisti della città si stanno sottoponendo a turni da 20 ore al giorno per salvare gli animali e fornire loro le cure necessarie tra antibiotici, siringhe e controlli base. Trasportare gli animali in Polonia, soprattutto quelli domestici, è l'unico modo per salvare loro la vita. Più di 400 animali, da quando la guerra è cominciata, sono stati portati dal territorio del conflitto alla vicina città di Przemyśl.