Scambio di 300 prigionieri tra Russia e Ucraina, Zelensky: "Grande gioia". Da USA altri 2,5 miliardi di aiuti Circa 300 prigionieri di guerra sono stati scambiati tra Russia e Ucraina grazie ad un accordo mediato dagli Emirati Arabi Uniti, Zelensky: "Non dimenticheremo nessuno". Biden annuncia: "Dagli USA 2,5 miliardi di dollari di aiuti".

A cura di Ida Artiaco

Maxi scambio di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina: in totale oggi circa 300 uomini hanno fatto ritorno alle proprie case, grazie ad un accordo mediato dagli Emirati Arabi Uniti. La conferma è arrivata dal Ministero della difesa di Mosca che ha dichiarato di aver scambiato 150 soldati ucraini tenuti prigionieri con un numero uguale di militari russi.

Poco dopo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciare l'esito positivo della trattativa: "Il ritorno del nostro popolo dalla prigionia russa è sempre una buona notizia per tutti noi. Oggi è uno di quei giorni: il nostro team è riuscito a riportare a casa 189 ucraini. Si tratta di personale militare: difensori di Azovstal e Mariupol, della centrale nucleare di Chornobyl, dell'isola di Zmiinyi. Tra loro ci sono soldati, sergenti e ufficiali. Si tratta di membri della Guardia nazionale, tra cui combattenti di Azov, guardie di frontiera, forze di difesa territoriale e militari della Marina e delle Forze armate. Sono stati liberati anche due civili catturati a Mariupol. Tutti hanno familiari e amici che li aspettano a casa ed è una grande gioia che siamo riusciti a riportarli indietro. Oggi, altre 189 famiglie stanno festeggiando. Continuiamo a lavorare per liberare ogni singola persona dalla prigionia russa. Questo è il nostro obiettivo e non dimenticheremo nessuno. Ringrazio il team che sta facendo di tutto per riportare a casa il nostro popolo. Ringrazio anche tutti i nostri partner, compresi gli Emirati Arabi Uniti, che ci stanno aiutando adesso", ha scritto su X.

Questo è stato il 59esimo scambio di prigionieri dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina e uno dei più consistenti finora. Tra coloro che sono stati rilasciati molti erano stati in prigionia per più di due anni e mezzo e i funzionari ucraini hanno affermato che alcuni sono tornati con gravi malattie e ferite. I funzionari di Kiev hanno detto alla BBC che i negoziati sugli scambi di prigionieri sono diventati più difficili negli ultimi mesi, da quando le forze russe hanno iniziato a fare progressi significativi sul campo di battaglia.

Intanto, gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti alla sicurezza per l'Ucraina da circa 2 miliardi di euro, nel tentativo di fornire aiuto a Kiev prima che il presidente eletto Donald Trump entri in carica il prossimo 20 gennaio. "Oggi sono orgoglioso di annunciare quasi 2,5 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza per l'Ucraina, mentre il popolo ucraino continua a difendere la propria indipendenza e libertà dall'aggressione russa", si legge in un comunicato del presidente Joe Biden.