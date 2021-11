Sborsa 38mila euro per comprare granchio gigante: “Segno di gratitudine per i pescatori” La storia arriva dalla città di Kanazawa, a nord ovest di Tokyo, dove lo chef di un locale del posto si è aggiudicato il crostaceo, un granchio delle nevi gigante, dopo aver partecipato a una affollata asta al mercato del pesce locale durante la quale la sua offerta si è rivelata quella più alta.

A cura di Antonio Palma

“È un segnale di gratitudine per i pescatori che hanno attraversato un periodo di difficoltà durante la pandemia da Covid” così si è giustificato uno chef giapponese dopo aver sborsato ben 38mila euro per accaparrarsi un singolo granchio gigante in un mercato del pesce in Giappone. La storia arriva dalla città di Kanazawa, a nord ovest di Tokyo, dove lo chef si è aggiudicato il crostaceo dopo aver partecipato a una affollata asta durante la quale la sua offerta si è rivelata quella più alta. Del resto il pesce ha un altissimo valore per la cucina giapponese e cifre simili non sono nuove per accaparrarsi pesce prelibato nei locali mercati ittici ma la cifra di 5 milioni di yen rappresenta comunque un record per un singolo granchio.

Stiamo parlando però di un granchio delle nevi gigante, un crostaceo considerato una vera e propria prelibatezza per la cucina locale dove sicuramente ci sarà chi è disposto a sborsare cifre altrettanto ingenti per mangiarlo. Come racconta l'emittente pubblica Nhk, l'evento si è tenuto sabato sera al mercato locale della città di Kanazawa dove l’esemplare di granchio, tipico dell'inverno nel Paese del Sol Levante, è stato aggiudicato a uno chef del posto che gestisce un locale con annessa sorgente termale. Per via della sua polpa delicata e l'alto valore nutrizionale, il granchio delle nevi è considerato un alimento di prima scelta per la cucina di alta fascia e le premesse per il record in realtà c’erano tutte. Le cooperative ittiche della prefettura locale infatti avevano stabilito un totale di sei criteri per i crostacei maschi di grandi dimensioni da mettere all’asta, tra cui il peso di un chilo e mezzo e la larghezza del guscio di almeno 14.5 centimetri, e delle 58 tonnellate pescate ieri solo l'esemplare battuto all'asta rispettava tutti i parametri. Si tratta della seconda asta che raggiunge un importo così elevato in Giappone. Nel 2019, nella prefettura di Tottori si raggiunsero sempre i 5 milioni di yen.