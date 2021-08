Samantha muore a 35 anni per Covid dopo aver partorito. Il marito: “Vaccinatevi”, dramma in Irlanda Samantha Willis, 35enne dell’Irlanda del Nord e già mamma di due bambini, è morta per Covid, dopo aver partorito la sua terza figlia, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Altnagelvin. Il marito sui social: “Tutto questo è reale, i numeri sono reali. Vaccinatevi in modo che voi o la vostra famiglia non dobbiate passare quello che ho passato io”.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia vicino Belfast, in Irlanda del Nord, dove una mamma di 35 anni, Samantha Willis, di Derry, è morta a causa di complicanze del Covid-19 dopo aver dato alla luce la sua terza figlia. A raccontarlo è stato il marito Josh con un lungo post su Facebook che ha ben presto fatto il giro dei media internazionali. Il decesso è avvenuto il 20 agosto scorso: "Oggi è stato il giorno peggiore della mia vita. Ho perso il mio amore Samantha a causa del Covid-19. Ha combattuto duramente negli ultimi 16 giorni, ma alla fine non è bastato", si legge sul profilo del coniuge, già papà dei suoi due bambini e della terza che è arrivata durante gli ultimi momenti di vita della 35enne. "Ha fatto del suo meglio per tornare a casa dalla sua famiglia e dai suoi bellissimi bambini e poco dopo le 12 di questa mattina è morta pacificamente in terapia intensiva nell'ospedale di Altnagelvin", ha concluso, con un pensiero anche all'ultima arrivata: "Evie Grace saprà tutto sulla madre che non incontrerà mai".

Samantha era incinta quando è risultata positiva al Coronavirus ma non aveva alcuna condizione pregressa. Dopo finita in ospedale a causa del Covid-19, contro cui non era vaccinata, è riuscita a partorire ma poi le sue condizioni sono precipitate e dopo due settimane ne è stato dichiarato il decesso. "I bambini, Holly e Shéa e la nuova arrivata, ora sono la mia priorità principale – ha continuato Josh -. Tutto quello che voglio fare ora è rendere Samantha orgogliosa. Sono sicuro che ci sta già guardando. Era una persona meravigliosa, amorevole e premurosa ed è stata la nostra supereroina nelle ultime settimane. Ora è il nostro angelo custode e rimarrà nei nostri cuori e nei nostri pensieri per sempre. Ti amiamo tantissimo e ci manchi. Avremmo voluto solo aiutarti a tornare a casa per vivere il resto della tua vita con noi". In un post su Twitter, sempre Josh ha poi esortato i suoi follower a vaccinarsi: "Ho trascorso ore in terapia intensiva giovedì e venerdì con mia moglie che poi è morta. È reale, i numeri sono reali. Vaccinatevi in modo che voi o la vostra famiglia non dobbiate passare quello che ho passato io".