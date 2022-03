Russia, Blinken: “Non vogliamo il conflitto, ma se arriverà da noi saremo pronti a difenderci” “Non cerchiamo il conflitto, ma se il conflitto arriverà da noi, saremo pronti. Difenderemo ogni centimetro del territorio della Nato”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante un punto stampa a fianco di Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato.

A cura di Annalisa Girardi

"La Nato è un'Alleanza difensiva. Non cerchiamo il conflitto, ma se il conflitto arriverà da noi, saremo pronti. Difenderemo ogni centimetro del territorio della Nato". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante un punto stampa a fianco di Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, all'avvio del Consiglio dell'Alleanza che si tiene oggi a Bruxelles. Stoltenberg, da parte sua, ha condannato gli attacchi ai civili da parte dell'esercito russo, sottolineando anche quanto sia stato insensato e incosciente quello alla centrale nucleare. "Condanniamo l'attacco ai civili e abbiamo visto i report sugli attacchi alla centrale nucleare. Questo dimostra la sconsideratezza di questa guerra e l'importanza di fermarla e che la Russia ritiri tutte le sue truppe e si impegni negli sforzi diplomatici", ha detto.

Sulle azioni future dell'Alleanza, anche Jens Stoltenberg ha ribadito la natura difensiva della Nato, pur sottolineando l'impegno a proteggere gli Stati membri, ragion per cui militari e armi sono stati inviati ai confini più orientali: "Gli alleati hanno attuato sanzioni senza precedenti, abbiamo dato sostegno all'Ucraina. Allo stesso tempo la Nato non è parte del conflitto, è una alleanza difensiva, non cerca il conflitto con la Russia. Al tempo stesso, dobbiamo far sì che non ci sia alcuna incomprensione sul nostro impegno di proteggere i nostri alleati e per questo abbiamo aumentato la nostra presenza nella parte orientale dell'Alleanza. È una presenza difensiva", ha detto.

"Al premeditato attacco ingiustificato in Ucraina, abbiamo risposto rapidamente, con unità e determinazione. Tutti gli Alleati, in un modo o nell'altro stanno prestando assistenza all'Ucraina. Ci stiamo preparando al futuro della Nato. E i fatti di queste settimane, come quelli che accadranno nelle prossime, contribuiranno a formare quel futuro e la nostra futura strategia. Il minimo comune denominatore di tutto quello che faremo è sempre l'unità di questa Alleanza, è sotto gli occhi di tutti in queste settimane, e così sarà anche in futuro", ha aggiunto ancora Blinken.

In questi istanti i ministri degli Esteri della Nato si stanno incontrando a Bruxelles proprio per definire la strategia futura del conflitto in Ucraina. "Questo è il momento di far sentire la nostra voce e di alzarsi. Questo è il momento in cui l'unità transatlantica è più importante che mai", ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, arrivando al vertice.