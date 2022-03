Russi sparano colpi di mortaio su civili in fuga a Irpin: “Una famiglia è morta davanti ai miei occhi” Le truppe russe avrebbero aperto il fuoco sui civili in fuga da Irpin. Secondo quanto riportato dal giornalista Andriy Dubchak, diversi civili sono morti a causa di alcuni colpi di mortaio esplosi sulla folla. “Una famiglia è morta davanti ai miei occhi” ha scritto il corrispondente di Radio Liberty.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto scattata il 5 marzo 2022

Secondo quanto riferito da un corrispondente di Radio Liberty in Ucraina, le truppe russe avrebbero aperto il fuoco sui civili in fuga all'uscita della città di Irpen, nei pressi di Kiev. Il giornalista Andriy Dubchak ha fatto sapere che le truppe di Putin avrebbero attaccato proprio sul ponte di Irpin, con colpi di mortaio sui civili in fuga da Irpin. "Una famiglia è morta davanti ai miei occhi" ha raccontato il cronista sul suo profilo Facebook ufficiale.

Almeno tre persone sono rimaste uccise e tra queste vi sarebbero due bambini secondo quanto confermato dal corrispondente di Radio Svoboda. Irpin è stata oggetto di tragici bombardamenti negli ultimi giorni insieme a Gostomel, Borodyanka, Vasylkiv e Vorzel. Le persone stanno cercando di lasciare Irpin sia a piedi che in auto, ma tanti dei civili che hanno scelto di viaggiare in macchina sono caduti sotto il fuoco nemico. I giornalisti, infatti, esortano chi sta scappando a non prendere le automobili.

"Le truppe sparano alle auto dei civili in maniera indiscriminata – spiega il giornalista del TSN Oleksandr Motornyi -. L'auto di alcuni volontari è stata colpita proprio nella giornata di ieri e tre persone sono rimaste uccise" ha specificato ancora riferendosi al caso della volontaria 26enne uccisa nei pressi di Kiev mentre cercava di portare cibo ai cani del rifugio di Bucha. Almeno venti autobus hanno raggiunto Irpin nel tentativo di portare via i civili dopo che le linee ferroviarie sono state danneggiate.

La maggior parte delle persone, però, aveva deciso di tentare la traversata a piedi. Nella giornata di ieri le truppe ucraine avevano cercato di aiutare i residenti nell'evacuazione, spesso scortandoli lungo il fiume o guidandoli in lunghe traversate a piedi. Immagini terribili che si abbinano a quelle dei bombardamenti sulle strutture civili di Irpin. Diversi palazzi sono stati infatti distrutti dalle bombe proprio nella giornata di ieri 5 marzo.