Rubata la croce pettorale di papa Benedetto XVI in Germania: si ipotizza ritorsione contro la Chiesa In Germania si sta indagando per il furto della croce pettorale di Benedetto XVI, il papa emerito deceduto lo scorso 31 dicembre. Il pontefice dimissionario aveva lasciato la croce in oro in eredità alla chiesa di Traunstein, dove era cresciuto. Si ipotizza la ritorsione per il processo sull’insabbiamento di un caso di pedofilia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella chiesa di St. Oswald di Traunstein, land tedesco della Baviera, è stata rubata una delle insegne episcopali lasciate in eredità da Benedetto XVI, il papa emerito deceduto il 31 dicembre scorso. Il papa dimissionario aveva lasciato in eredità una croce pettorale alla chiesa bavarese che aveva frequentato da giovane. Il furto sarebbe avvenuto nella giornata di lunedì e i responsabili sono ancora ignoti. Il valore della refurtiva non è stato comunicato, ma si parla di migliaia di euro. Stando a quanto reso noto, la croce era placcata in oro e conteneva una pietra preziosa.

La polizia ha sottolineato che il danno immateriale per la Chiesa cattolica è maggiore di quello materiale provocato dal furto. Per rubare la croce pettorale, i ladri hanno forzato una teca incassata nel muro. Rotta e vuotata del denaro anche la scatola della raccolta organizzata dalla chiesa per i fedeli. Secondo le forze dell'ordine, potrebbe trattarsi di un atto mirato. Una vera e propria "ritorsione" spiegano, nei confronti della Chiesa e di Benedetto XVI. Proprio in questi giorni infatti è in corso un processo a Traunstein contro il papa emerito per un presunto insabbiamento di un caso di pedofilia.

L'ufficio della polizia criminale bavarese (Lka) ha fatto sapere in un comunicato che i ladri hanno agito tra le 11.45 e le 17.00 dello scorso lunedì 19 giugno. Dopo aver forzato la teca di vetro i malviventi hanno portato via la croce appartenuta a Benedetto XVI e i soldi della cassetta delle offerte. Gli inquirenti sperano nelle testimonianze dei numerosi visitatori che ogni giorno entrano nella chiesa. Le forze dell'ordine hanno invitato tutte le persone che si sono recate a St' Oswald quel giorno di far presente alle autorità eventuali dettagli che possano facilitare le indagini.