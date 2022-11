Questa famiglia spende solo 5 euro al mese per mangiare Le bollette stanno aumentando vertiginosamente un po’ ovunque, mentre il costo della vita si intensifica. Ma una famiglia britannica ha scoperto un modo per sconfiggere la crisi gustando pasti deliziosi, spendendo appena £ 5 al mese al supermercato.

C'è una famiglia che riesce a spendere appena 5 sterline (poco più di 5 euro) al mese per la spesa. Jim Parums ha ammesso di essersi lasciato ispirare da bambino da sua nonna, Anne, 84 anni, che raccoglieva funghi. Ora il 32enne di Altrincham, Manchester, ha insegnato a sua moglie, Kat Parums, 35 anni, l'arte della sopravvivenza usando tecniche di foraggiamento. E vuole fare lo stesso con le sue figliolette di 1 e 3 anni.

Ogni pasto a casa Parums è cucinato con ingredienti coltivati ​​nel loro orto e raccolti dai boschi vicini. I loro pasti includono anche uccelli lasciati indietro nella caccia al fagiano stagionale. La loro storia è raccontata dal Manchester Evening News.

Nel gennaio 2020, Jim ha provato a smettere di fare la spesa settimanale dopo essersi stancato di pasti trasformati, surgelati e costosi. La famiglia si è subito innamorata del nuovo stile di vita così da mantenerlo continuando a procurarsi prodotti freschi dall'ambiente che li circondava. I Parums ora risparmiano circa 100 sterline a settimana vivendo della propria terra e vanno al supermercato soltanto per qualche acquisto di stretta necessità, così da spendere in media solo 5 sterline al mese.

"Alcuni degli ingredienti più gustosi ti aspettano fuori dalla porta di casa" spiega Jim ai media britannici. "Con un po' di addestramento, il foraggiamento può essere utilizzato per ogni pasto e la costosa spesa settimanale può essere ridotta drasticamente" dice l'uomo, che oggi ora lavora come raccoglitore professionista".

Io e la mia famiglia andiamo raramente al nostro supermercato locale perché abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno nel nostro giardino o fuori nei boschi. Compriamo davvero solo pasta e olio d'oliva, il che supera a malapena il nostro limite di spesa di £ 5 nel negozio locale" racconta.

Dopo aver visto sua nonna da giovane, Jim ha scoperto di avere un talento: "Ero in grado di identificare facilmente i funghi con un semplice sguardo". Il papà di due figli ha continuato a coltivare questa sua passione mentre studiava per la laurea in Ingegneria Elettronica nel 2011, cercando frutti di bosco e producendo vino per i suoi amici. "Eravamo giovani e volevamo solo qualcosa da bere, quindi ho pensato, ‘Perché non crearmelo da solo?'", spiega.

"È stato terribile, ma ha sicuramente funzionato… La mia vinificazione è migliorata notevolmente negli ultimi anni", ride.

Nel 2015, ad aprile, Jim ha incontrato sua moglie Kat quando entrambi lavoravano nel settore dell'accoglienza e si sono trasferiti insieme a Manchester nel 2019. "All'inizio lei era confusa dalla mia ossessione per i funghi", spiega. "Ma dopo averle cucinato un pasto di tre portate completamente foraggiato, è rimasta senza parole!".

Un esempio di pranzo a casa Parums

"Ora anche Kat è un'incredibile raccoglitrice", continua. La famiglia trascorre la mattinata raccogliendo vari funghi, bacche e piante da utilizzare per colazione, pranzo e cena. "Anche la nostra figlia maggiore riesce a distinguere i funghi dalle loro macchie all'età di soli tre anni".

Il pranzo tipico di Jim per la famiglia include una varietà di frutta e verdura raccolta dal loro orto e le loro cene cambiano a seconda della stagione. "I negozi di alimentari settimanali possono essere una spesa davvero notevole per le finanze delle persone, ma noi siamo in grado di risparmiare cestinando l'idea di un negozio di alimentari settimanale".

Jim ipotizza che la spesa settimanale media per una famiglia di quattro persone possa essere di circa £ 90, ma afferma che la sua famiglia non spende "neanche lontanamente" quella cifra in un mese intero.

Ora aiuta altre famiglie a ridurre il costo della vita attraverso il foraggiamento attraverso la sua attività ‘Forage Box'. "I nostri amici e la nostra famiglia adorano questo stile di vita e alcuni di loro imparano alcuni suggerimenti e trucchi utili", spiega. "Nessun cibo viene sprecato, usiamo ciò di cui abbiamo bisogno, ricicliamo e facciamo compostaggio con i nostri avanzi"