Quattro ragazze travolte e uccise da auto fuori controllo: 22enne alla guida arrestato e poi rilasciato Il drammatico incidente è avvenuto martedì notte nella zona di Malibù, in California: sotto choc l’intera comunità universitaria della Pepperdine University frequentate dalle quattro studentesse.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiamavano Niamh Rolston, Peyton Stewart, Asha Weir e Deslyn Williams le ragazze che nella notte di martedì 17 ottobre sono morte nell'incidente stradale avvenuto lungo la Pacific Coast Highway, a Malibù in California, in un'area conosciuta localmente come "Dead Man's Curve" ("La curva dell'uomo morto").

Le giovani sarebbe state travolte da un 22enne alla guida di una BMW, identificato dalla polizia come Fraser Michael Bohm. Accusato di omicidio colposo con grave negligenza, è stato rilasciato sotto custodia. Secondo le ricostruzioni della polizia, avrebbe perso il controllo della sua vettura su un tratto piuttosto insidioso della Pacific Coast Highway, intorno alle 20,30 di martedì.

Le quattro donne stavano camminando vicino a un gruppo di auto parcheggiate quando la Bmw di Bohm si è schiantata contro le vetture, che loro volta hanno investito le vittime. Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha escluso il coinvolgimento di altre macchine nel terribile incidente, nel quale sono rimaste ferite altre due persone, attualmente ricoverate in ospedale.

Alcuni testimoni hanno raccontato che una volta uscito dalla sua auto, Michael Bohm, chiaramente disorientato, è stato linciato da alcuni giovani presenti vicino alle ragazze, evidentemente scioccati da quanto accaduto. Il 22enne è rimasto illeso. L'uomo è stato sottoposto ad alcoltest, ma secondo il sergente Maria Navarro "non si ritiene che l'alcol sia un fattore determinante" nell'incidente.

La tragedia ha lasciato sgomenta l'intera comunità universitaria: "Agli studenti che hanno amato, vissuto ed erano in comunità con i membri defunti della nostra famiglia Pepperdine, il mio cuore è spezzato insieme al vostro. Mi unisco a voi nel vostro dolore mentre elaboriamo questa profonda perdita" ha detto il presidente di Pepperdine Jim Gash alla comunità scolastica in un comunicato.