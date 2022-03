Quante sono le centrali nucleari attive in Ucraina e quali sono in mano ai russi In Ucraina ci sono 4 centrali nucleari e 15 reattori attualmente attivi. Ecco dove si trovano e quali sono state prese dalla Russia.

La presa da parte dei russi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più importante dell'Ucraina, continua a fare notizia. Al momento sono escluse fuoriuscite di sostanze pericolose, ma la battaglia a suon di missili ha tenuto per una notte l'intera Europa col fiato sospeso. Rientrato l'allarme, l'Ucraina fa i conti ora con la perdita di un impianto fondamentale per garantire i servizi minimi ai cittadini e che, in mano ai russi, potrebbe finire per condizionare le sorti della guerra: la Russia infatti potrebbe puntare ad occupare anche altri impianti in mano ucraina, che al momento sono 3 con 9 reattori attivi.

Quattro centrali nucleari per il 55% del fabbisogno energetico

L'Ucraina provvede al suo fabbisogno energetico in gran parte dall'energia nucleare, retaggio dell'era sovietica. Quattro le centrali attualmente in funzione, per un totale di 15 reattori nucleari ed una potenza generata di 13.823 megawatt, che coprono il 55% del fabbisogno energetico ucraino. La loro distribuzione però è squilibrata: due di queste centrali si trovano nel nord-ovest del paese, non lontano dai confini con Polonia, Bielorussia e Slovacchia, un'altra nella zona sud-occidentale (non lontano dai confini con Moldova e Romania, la quarta nella zona orientale, più vicina al confine russo.

Quali centrali sono ancora controllate dell'Ucraina

Tre centrali sono ancora in mano degli Ucraini: la centrale nucleare di Rivne e quella di Khmelnitsky, entrambe nel nord-ovest del paese, mentre la terza è quella di Pivdennoukraïns'ka, e si trova nel sud-ovest del paese. Nel dettaglio:

Centrale nucleare di Rivne: 4 reattori (due VVER440 e due VVER1000, 2.657 MW), nella città di Varaš, oblast' di Rivne

Centrale nucleare di Khmelnitsky: 2 reattori (VVER1000, 1.900 MW), nella città di Netischyn, oblast' di Chmel'nyc'kyj

Centrale nucleare di Pivdennoukraïns'ka: 3 reattori (VVER1000, 2.850 MW), nella città di Južnoukraïns'k, oblast' di Mykolaïv

La centrale nucleare più potente è in mano ai russi

La quarta centrale nucleare in funzione in Ucraina è invece anche l'unica in mano ai russi: si tratta dell'impianto di Zaporizhzhia, che è anche il più grande del paese e d'Europa, nonché il quinto al mondo. Una centrale che sa sola genera all'incirca la metà dell'elettricità prodotta dal nucleare in tutta l'Ucraina, e un quinto di tutta l'elettricità totale che viene prodotta nel paese. Nel dettaglio:

Centrale nucleare di Zaporizhzhia: 6 reattori (VVER1000, 5.700 MW), nella città di Enerhodar, oblast' di Zaporižžja

Chernobyl, chiusa nel 2000, già conquistata dai russi

Chiusa da tempo, ovviamente, la centrale di Chernobyl, nell'estremo nord del paese a ridosso di Bielorussia e Russia, tristemente nota per l'esplosione del 26 aprile del 1986: l'impianto venne definitivamente chiuso dal 15 dicembre del 2000, ma il suo nome è tornato tristemente popolare in tutta Europa dopo che i russi l'hanno occupata al termine di una notte di duri scontri all'inizio del conflitto con l'Ucraina. Una presa che però è stata fortemente simbolica per la propaganda russa.